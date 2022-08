Raquel Argandoña vuelve a hablar de Karen Doggenweiler: «Tienes que irte de TVN»

Raquel Argandoña ya nos tiene acostumbrados a sus ácidos comentarios sobre la farándula y el mundo televisivo chileno. Aún más, si consideramos que «La Quintrala» aparece frecuentemente en el programa Zona de Estrellas, de la señal de cable Zona Latina.

Ahora, Argandoña volvió a referirse a una querida animadora de la televisión chilena de una forma bastante particular. Recordemos que no hace mucho te contábamos como la panelista farandulera comentó la situación actual de Karen Doggenweiler en TVN.

En dicha ocasión, «La Quintrala» aseguró con respecto a Doggenweiler: «¿Por qué crees que ella nunca ha querido cambiarse de TVN cuando han habido muchos ofrecimientos? ¿Por qué crees que ella sigue perteneciendo a TVN?».

«El canal la tiene muy subestimada, aún Karen puede dar mucho más de lo que da en TVN», la respondió Daniel Valenzuela. Asimismo, aprovechó de agregar que Doggenweiler tuvo la opción de llegar a Mega, pero “no llegó a puerto porque TVN le dio el lugar que merece”.

Argandoña sigue con sus comentarios dirigidos a Doggenweiler

Sin embargo, no hace mucho, Doggenweiler comentó las palabras de Argandoña, afirmando: «Raquel sabe de los ofrecimientos y creo que en algún minuto me gustaría trabajar con ella, pero supo de uno puntual, pero a mí me gusta el canal público, me gusta trabajar en TVN«.

Pero a las palabras de la rostro de TVN, Argandoña respondió: «No sé porqué la mantienen en TVN cuando yo creo que la tienen un poco abandonada, para mí es la número uno de la televisión chilena. Yo dije que había recibido ofertas, a mí me consta, que multiplicaban y triplicaban el sueldo que ganaba en TVN, y que no entiendo por qué la tienen apernada en TVN«.

«Ella sabe perfectamente que el speech de que ella está feliz en el canal público es una respuesta de buena conducta. Hay que atreverse, hay gente que tiene miedo a cambiarse de canal. Yo creo que si te cambias de canal vas a brillar como tú sabes brillar y así TVN va a saber lo que se perdió. Te deseo toda la suerte del mundo… Tienes que irte de TVN», cerró Argandoña, según reportó La Cuarta.