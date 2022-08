Hombre lleva 9 años buscando disco duro que vale 18 millones de dólares en la basura

Muchos han perdido una un billete de 20 mil pesos, para qué nos vamos a ver las manos entre gitanos. A otros, desgraciadamente, se les habrá perdido la billetera con un poco más de efectivo que eso. Pero imagínate perder 18 millones de dólares. Esto fue lo que precisamente le pasó a un jetón.

Lo peor de todo, es que el muchacho que perdió dicha cantidad de dinero no fue víctima de un robo. Si no que botó accidentalmente un disco duro que contenía la enorme cantidad de dinero en Bitcoin. Una desgracia de la que aún no se ha recuperado y que lo ha tenido por 9 años buscando entre la basura.

Una pérdida multimillonaria

El nombre del jetón es James Howells, un ingeniero informático del reinounido. El muchacho tiró accidentalmente el disco duro que contiene 8.000 Bitcoins, los que en 2013 eran bastante baratos. Pero todos sabemos que, desde ese entonces, su precio solamente ha subido.

En estándares de hoy en día, si es que el muchacho llegara a encontrar su disco duro, el valor total que podría sacar de las criptomonedas es de $184 millones de dólares.

Desde principios del año pasado, Howells ha estado presionando al consejo de la ciudad de Newport para que le permita revisar toda la basura del vertedero para encontrarla.

Más recientemente, afirmó haber obtenido fondos y un equipo de excavación de basura de primer nivel para apoyar la búsqueda, pero según informó Futurism, el consejo una vez más rechazó su búsqueda citando preocupaciones ambientales.

«Básicamente, tenemos un equipo completo de varios expertos, con diversas experiencias, que, cuando todos nos unimos, son capaces de completar esta tarea con un estándar muy alto«, afirmó el técnico con respecto a la búsqueda.

Para endulzar el bote, Howells ofreció poner el diez por ciento del Bitcoin recuperado en proyectos de ciudades basados ​​en criptografía, incluido un sitio de criptominería alimentado por energía limpia, un folleto único para todos los residentes de $ 61 en criptografía, así como acceso a terminales de venta basados ​​en criptomonedas en todas las tiendas locales.