«La Batalla»: Mariel Mariel lanza su nuevo álbum con todo el flow latino

Mariel Mariel salió a pegarse hace solo un par de semanas con todo el «Flow Violento», el sencillo lanzado junto a Flor de Rap. Sin embargo, la cantante ahora está de estreno con un proyecto más ambicioso: «La Batalla», su más reciente álbum.

El proyecto de la artista nacional tiene una marcada base urbano, pero no pierde la esencia que caracteriza a Mariel Mariel, gracias a sus ritmos latinos y andinos.

Por otra parte, la cantante mediante esta nueva entrega comparte junto a artistas que representan poder y fuerza como Flor de Rap, Lido Pimienta y la histórica, Cecilia La Incomparable. En este proyecto, unen sus voces e imprimen su sello en este lanzamiento, potenciando las múltiples frecuencias en que la compositora fluye con la música.

El nuevo gran proyecto de Mariel Mariel

«¿Quién dijo que sería fácil volver al país de origen, denunciar a tu abusador, ver partir a tu abuela, convertirte en madre y ver estallar una revolución?», plantea la artista sobre el disco lleno de flow latino y que atraviesa la vida de Mariel Mariel.

A través del personaje «La Morena» (tercer tema en la lista) Mariel Mariel canta estas canciones, procesa viajes, escenarios, fiestas, multitudes y aislamientos como un lugar para reflexionar y disfrutar del trance de aferrar los pies a la tierra.

Además, en cuanto a la grabación del álbum, la cantante señaló: «Soy una persona bien distinta a la que comenzó a grabar estas canciones. Siempre me gustaron los cambios, pero esta etapa me sorprendió. Siento que he vivido muchas vidas», complementó la intérprete de «Noche Noche».

En cuanto al sencillo titulado igual que el álbum, la cantante cierra el relato que desarrolla durante todo el disco.

«La llegada al poderoso momento en el que el cambio ocurre, la vida lo demuestra y lo hace sonar fuerte y claro», agrega Mariel Mariel quien también dijo «cuando llega el momento de usar todo lo aprendido, toda sabiduría es instinto fiero», comentó.

Este nuevo álbum que cuenta con el trabajo en producción y coautoría de Andrés Landon y Christopher Manhey, junto con la energía creativa de Martina Valladares en el proceso ejecutivo, este proyecto es una evidencia de los lenguajes de la actual corriente latina alternativa, los cruces de estilos y temporalidades son la riqueza y lo que reconocemos como identidad.

Mariel Mariel dirá presente en el Teatro Municipal de Santiago a las 20.00 horas del 28 de agosto, como telonera de la artista mexicana Julieta Venegas.