María Luisa Godoy y su fallido primer matrimonio: «Me sentí muy fracasada»

Este domingo que viene se llevará a cabo un nuevo capítulo del programa «De Tú a Tú». El espacio de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, se trasladará a la casa de la periodista María Luisa Godoy. En ese contexto, la animadora mostrará a su familia y hablará sobre distintos aspectos de su vida. Uno de ellos, la maternidad.

«La maternidad es lejos lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre quise ser mamá, hay personalidades que tenemos la maternidad a flor de piel, y yo siempre supe que era lo que más quería en la vida», expresará María Luisa Godoy.

Además, la periodista también señalará respecto a la maternidad, que es la primera vez que una persona se siente tan vulnerable y que nunca había conocido un amor tan grande como el de ser madre.

El primer «gran fracaso» de María Luisa Godoy

Por otro lado, la próxima animadora del Festival de Viña, se refirió a otros aspectos más negativos de su vida. Tales como su primer matrimonio, que lo tituló como el primer «gran fracaso» de su vida.

«Yo me había terapiado, me tomé ese pololeo como si fuera un matrimonio, tratando de sacarlo adelante. Por eso me sentí en ese minuto muy fracasada, sentí que llevaba mucho tiempo trabajando para que eso no me pasara. Lo sentí como algo muy doloroso y me costó muchos años superarlo», revelará la periodista en el espacio de conversación.

La despedida a su padre

Pero de ese primer frustrado compromiso, pudo salir un aspecto positivo. Pues después del breve matrimonio, María Luisa Godoy invitó a su padre, el ex diputado Domingo Godoy, a vivir con ella.

«Mi papá tenía la edad de los abuelitos de mis amigas (…) Me impactó mucho vivir ese último tiempo con él, ya estaba postrado y no podía caminar, y por primera vez sentí miedo a algo, y fue a la invalidez», contará la animadora.

Del mismo modo, la periodista entrará en detalles como fue despedir a su padre en casa y no en un hospital, tras vivir ocho años juntos. En primer lugar, al llamar al geriatra le dijeron que solo le quedaban 24 horas de vida y le sugirieron llevarlo a una clínica; pero él nunca quiso eso.

«Entonces llamé a todos sus hijos para que se despidieran. Él amaba la música clásica, así que le puse música clásica, le llevamos un sacerdote que le diera la extremaunción, rodeado de sus hijos y se fue súper en paz», relatará María Luisa Godoy en diálogo con Martín Cárcamo.