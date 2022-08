«Dios siempre me acompaña»: La historia de la exmonja que gana millones en la industria para adultos

Durante los últimos años, existen muchos casos de personas que dejan sus respectivos oficios por la creación de contenido para adultos.

Tal es el caso de Yudy Pineda, una mujer colombiana de 31 años que realizó un curioso cambio de labores: dejó los «hábitos» de Monja para entrar en la industria para adultos.

La chiquilla siempre quiso ser monja desde pequeña. Así lo contó en una entrevista publicada en el canal de YouTube «Yakuza Perú» durante 2020.

«Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras. Yo dije: Quiero estar con ellas, quiero vivir con ellas, quiero tener esa vida», aseguró la chica colombiana según rescató Infobae.

Sin embargo, el anhelo se derrumbó a sus 18 años cuando la oriunda de Antioquia se enamoró de su profesor de catequesis. Aquella razón marcó su retiro definitivo del convento y la vía libre para que hacer lo quisiera.

La incursión de Yudy Pineda en la industria para adultos

El primer trabajo de la exmonja tras dejar los hábitos, fue como promotora de empresas. Pero no pasó mucho tiempo más tarde cuando la colombiana llegó al ámbito del «modelaje en webcam». Hasta allí llegó en 2019 y solamente en ese año ganaba cerca de 2.500 dólares mensuales, según detalló en una entrevista para el programa «Al Rojo Vivo» de Telemundo.

Sin embargo, Yudy Pineda no se quedó ahí y fue más allá. Ya que la chiquilla entró a la industria del cine para adultos y en la actualidad con 31 años, crea contenido subido de tono en plataformas como Unlok y OnlyFans.

«A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, me esté masturbando, Dios siempre está conmigo», señaló la chiquilla entrevista con Amaranta Hank, periodista y también actriz de cine para adultos.

Aunque la chiquilla también se luce en redes como Instagram y TikTok. En la primera plataforma posee más de 39 mil seguidores, y en la segunda, poco más de cuatro mil. Pero más allá de los números, la exmonja también deja la grande con diversos videos en la última red social.