Naya Fácil chocó con un Carabinero: Andaba sin licencia

Sin duda, una de las chiquillas más exitosas dentro de las influencers chilenas es Naya Fácil. La chiquilla que alcanzó la fama a través del contenido para adulto, actualmente se dedica a vender páginas de Instagram y a interactuar con sus seguidores.

Una de las últimas aventuras de Naya Fácil que ha llamado la atención del público es su intento de conseguir una licencia para conducir. Sin embargo, al parecer la chiquilla no logró pasar su examen de conducción, para finalmente poder llevar a tudas partes su «Facilón».

La influencer contó la mala noticia durante el pasado miércoles 17 de agosto a través de sus historias de Instagram, donde relató cómo fue que reprobó el examen que le impide usar su querido vehículo.

«Me hicieron reprobar el examen solo por ser yo, y el señor en el papel puso que yo no señalice, we… señalice todo el camino, es lo que más hice», contó Naya Fácil mediante su red social.

Naya Fácil choca con un Carabinero

Ahora, la mala suerte de la chiquilla continúa. Todo porque el pasado viernes, Naya Fácil contó que mientras conducía al dentista, chocó a un vehículo. Pero para sorpresa de la influencer, el conductor del auto, era nada menos que un Carabinero. Y recordemos que todo el incidente ocurrió, con la chiquilla sin tener su licencia de conducir.

«Lo topé. El más perjudicado fue mi auto. El tipo se bajó súper alterado, ‘me chocaste, bla bla bla’ y yo (le dije) ‘cálmese, discúlpeme, sí tuve el error, quizás iba un poco apurada, perdón’, y ahí bajó los cambios, porque se bajó súper alterado, yo dije ‘va a bajar un fierro, me va a pegar’«, afirmó, según reportó Página 7.

Fue ahí que el hombre le habría revelado que era un Carabinero, y procedió a cobrarle dinero por el topón. «Me está cobrando 45 lucas por ese toponcito. La verdad no sé si depositarle o no, porque el auto más perjudicado fue el mío y él se me cruzó. La verdad no sé quién tuvo la culpa», añadió la chiquilla.

Finalmente, Naya Fácil cerró afirmando: «yo si tengo seguro, lo que no tengo es licencia, que la estoy tramitando. Quedé súper asustada la verdad. No vengo más con mi auto al centro un día viernes. Ahora me pillaron otros poli, pero me pidieron fotos. Hay de todo tipo, buena onda o mala onda».