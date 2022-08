Pamela Díaz reveló que pilló a su exmarido engañándola: «Estaba embarazada»

No hace mucho te contábamos como Pamela Díaz reveló los problemas que vivió por culpa de su exmarido. Todo en conversación con Julio César Rodríguez en su programa nocturno Podemos Hablar. Recordemos que en el episodio que se estrenó el pasado viernes en la noche, «La Fiera» compartió junto a Tita Ureta, Felipe Vidal y Camilo Huerta.

Fue en esa línea, que Pamela Díaz reveló: «Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años y Mateo 3 meses y encontré súper injusto que después de 14 años, yo nunca pedí plata, error mío, pero al salir del canal dije ¿cómo los protejo, cómo los mantengo, cómo pago colegio? Yo quería mi mismo nivel de vida, y empecé a cuestionarme las cosas«.

«Nunca ellos (Manuel Neira y Fernando Téllez) tuvieron una intención de ayudarme hasta el día de hoy. Hoy hay un tema de un juicio, yo los demandé y cuando pasa este tema empecé a investigar y dije, este es el derecho de mis hijos. Recién hace un año me paga Manuel, antes nunca nada, y lo que me pasa no cubre ni la mitad del colegio. Con eso te digo todo», agregó.

Pamela Díaz habla de su separación con Manuel Neira

Asimismo, en el espacio «La Fiera» reveló que terminó con su exesposo Manuel Neira luego de que lo descubrió siendo infiel. «Viajé de sorpresa, como tres días antes, no avisé. Fui muy lejos, 20 y tantas horas en avión», confesó Díaz, según reportó Página 7.

Luego relató como llegó a confrontarlo al hotel donde se estaba quedando. «Toqué la puerta, no me contestaba, no me contestaba, y cuando me voy yendo, sale una chiquilla de la misma habitación. Salió bien vestida, y era la ‘profesora de inglés’, según él», reveló «La Fiera».

«Ahí dije: ‘Voy a conocer’, y después me vine». Finalmente, reveló que la «patas negras» era una chilena que trabajaba en la bajada de Tel Aviv, y que también estaba casada. «Ahí fue cuando se acabó toda la relación (…) Hoy me puedo reír y contarlo normal, yo estaba embarazada en ese momento, de 3 meses (…) Todo te hace madurar», cerró.