Pamela Díaz revela mala onda con su exmarido: «Él no ve a mi hija hace más de 2 años»

Sin duda, uno de los programas que más ven los chilenos cuando quieren enterarse de los cahuines nacionales, es el espacio nocturno conducido por Julio César Rodríguez, Podemos Hablar. Y en el episodio que se estranará durante la noche de este viernes, participarán Tita Ureta, Felipe Vidal, Camilo Huerta y la mismísima «Fiera», Pamela Díaz.

Y resulta que al parecer la edición estará bastante interesante. Todo porque Díaz hablara de los problemas que actualmente vive por culpa de su exmarido. De hecho, «La Fiera» comentará incluso temas de pensión alimenticia y tenencia de sus dos hijos.

Pamela Díaz revela sus problemas maritales

Fue en esa línea, que Pamela Díaz habló de su paso por Chilevisión. «Cuando estuve en este canal yo estaba viviendo un momento económico muy estable, muy bueno, pero dije… qué hago ahora», señaló según reportó La Cuarta.

Asimismo, reveló: «Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años y Mateo 3 meses y encontré súper injusto que después de 14 años, yo nunca pedí plata, error mío, pero al salir del canal dije ¿cómo los protejo, cómo los mantengo, cómo pago colegio? Yo quería mi mismo nivel de vida, y empecé a cuestionarme las cosas«.

Con respecto a si alguna vez su ex pareja le ofreció ayuda, «La Fiera» aseguró: «Nunca ellos (Manuel Neira y Fernando Téllez) tuvieron una intención de ayudarme hasta el día de hoy. Hoy hay un tema de un juicio, yo los demandé y cuando pasa este tema empecé a investigar y dije, este es el derecho de mis hijos. Recién hace un año me paga Manuel, antes nunca nada, y lo que me pasa no cubre ni la mitad del colegio. Con eso te digo todo».

Finalmente agregó: «Yo quiero irme de vacaciones con mi hija, con la Pascu, y yo no puedo sacar a mi hija del país, yo mantengo a mi hija, él no ve a mi hija hace más de 2 años y tanto y yo más encima tengo que pedir permiso, puta qué rabia. Así es que de ahora estoy en procesos de demanda«.