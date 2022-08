Naya Fácil tras no pasar su examen de conducir: «Con la pura licencia de Dios nomás»

Naya Fácil no ha pasado por buenos momentos en las últimas semanas, pues las malas noticias continúan para la influencer. Al quiebre amoroso reciente de la chiquilla, se sumó un nuevo factor negativo: no pasó su examen de conducir para conducir el «Facilón».

La influencer contó la mala noticia durante el pasado miércoles 17 de agosto a través de sus historias de Instagram, donde relató cómo fue que reprobó el examen que le impide usar su querido vehículo. »

«Me hicieron reprobar el examen solo por ser yo, y el señor en el papel puso que yo no señalice, we… señalice todo el camino, es lo que más hice», contó Naya Fácil mediante su red social.

Asimismo, la chiquilla continuó relatando infidencias de lo que ocurrió cuando fue a realizar el examen. »

«Mi hermana escuchó que los señores hablaron contra mí. Que ‘ella no sé qué y hagámosle la ruta más larga’. Me da cualquier lata porque yo lo hago bien, no por ser de redes sociales se pueden aprovechar de eso», complementó la influencer en su perfil, enfatizando en más de una ocasión, que la evaluaron de forma injusta.

¿Cómo afectó a Naya Fácil haber reprobado el exámen de conducir?

Naya Fácil continuó contando en las historias de su Instagram que estaba muy frustrada por la situación. «Que paja, me da cualquier rabia. No por ser de las redes sociales merezco un trato diferente, ni mejor, ni peor, soy igual a todos no más», expresó la chiquilla respecto a la impotencia que sentía.

Del mismo modo, la influencer siguió diciendo que estaba muy «bajoneada» por la situación y que quizás se equivocó en algún momento; pero que eso no era motivo para hablar mal de ella.

«Eso es lo que me da lata, que hablen detrás de mí de forma intencional, como si uno no se fuera a dar cuenta», añadió.

Para finalizar sus descargos, la chiquilla acompañó sus historias con dos textos con relación al tema. «Con la pura licencia de Dios nomás, mientras tramito la mía», dijo la influencer para después entregar un «consejo» a sus fanáticos para cuando tengan un mal día. «Recuerden que yo reprobé automático, IMAGÍNATE en automático», manifestó Naya Fácil.