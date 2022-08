La potente reflexión de Karla Melo en redes: «Les invito a tener más empatía»

Karla Melo se ha transformado en una de las figuras a nivel nacional, que recibe más cariño en sus redes sociales. Una de ellas es Instagram, donde la comparte diversos tipos de publicaciones, como sus recientes sesiones de fotos o incluso de sus proyectos musicales.

Tal es el caso de su más reciente lanzamiento junto a Flor de Rap, titulado «Latina». El sencillo supera las 29 mil visualizaciones en YouTube, además de miles de reproducciones en Spotify.

Pero la chiquilla también ocupa su perfil para expresar con libertad. Así ocurrió recientemente tras compartir una foto en blanco y negro, con un claro mensaje sobre el amor propio.

El profundo mensaje de Karla Melo

«Siempre elijo ‘la mejor foto’, la que no se ven rollitos, o la q me veo más flaca. Cada vez que vean una foto de estudio o producida sepan que está editada, así se trabajan, pero esta vez quise elegir una que me encanta tal cual es!!!!», inició Karla a través de su cuenta de Instagram.

Igualmente, la chiquilla detalló que esto lo hizo «sin permiso del fotógrafo ni del styling!», y que además, la publicación de esa postal «lo venía pensando hace meses y no me atrevía, no les voy a mentir», agregó.

Inmediatamente después, la actriz entregó una potente y breve reflexión, antes de continuar con el mensaje para sus seguidores. «NECESITAMOS VER MÁS CUERPOS REALES POR AQUÍ💜. Cuerpos vemos, pero vidas no sabemos», complementó.

Del mismo modo, la también cantante continuó diciendo que al no estar feliz con el cuerpo de uno, no tiene que ver «ideal», ni lo que las otras personas ven desde afuera.

«Y la verdad es q no sabemos que batallas vive cada persona por culpa de una cultura que valora más el cómo nos vemos que la calidad de persona que somos», agregó Karla Melo en la publicación.

Para cerrar el mensaje de amor propio para sus seguidores, la actriz dijo «Les invito a tener más empatía y a amarse profundamente. Tod@s somos perfect@s💜», cerró en la publicación con decenas de comentarios positivas sobre su sentida reflexión.