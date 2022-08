El Bai tras el fallecimiento de su hijo: «Me declaro un hombre muerto en vida»

El Bai remeció el género urbano nacional durante el fin de semana pasado. El joven artista chileno lanzó el primer single de su álbum, Jerarka; pero lamentablemente, esto pasó a un total segundo plano, tras comunicar el fallecimiento de su hijo Milan.

Durante el pasado domingo 14 de agosto, se realizó la despedida al bebé del artista urbano. En este contexto, colegas de la talla de Tunechikidd, Marcianeke y King Savagge, fueron solo algunos de los que enviaron sus condolencias.

Asimismo, el equipo de trabajo de El Bai tomó las redes del cantante chileno en este complejo momento, para la tranquilidad de los fanáticos del intérprete de «Déjate Llevar».

El mensaje de Balbi El Chamako y el agradecimiento de El Bai

«En momentos como estos uno mira alrededor y sabe quien si y quien no, vuelta alto Milancito», comenzó diciendo Balbi El Chamako, otro que se unió a las condolencias para su colega en la escena nacional.

Del mismo modo, el cantante chileno continuó diciendo «Dios sabe por qué hace las cosas, actúa de maneras misteriosas que uno jamás podrá entender. Ya estás descansado angelito, diste batalla hasta el último día. Un jerarka!», añadió.

Por su parte, El Bai volvió a expresarse a través de su perfil durante el pasado lunes.

«Hoy el cielo está de fiesta, un jerarka llega. Los ángeles están llorando y yo me declaro un hombre muerto en vida. Milan Benjamín, te llevaste contigo mi corazón. Te amo y te amaré siempre. Tu padre sangre azul», expresó El Bai en su Instagram.

Igualmente, la voz de «Ponle» publicó una historia donde volvió a manifestar su estado actual y agradeció a quienes estuvieron junto a él. Especialmente, a su colega Balbi El Chamako.

«Y los que no fueron, ni estuvieron ahí, ojalá no me llamen ni me busquen para nada más», advirtió el artista urbano durante su difícil momento personal.