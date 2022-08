Marisol Pierola no dejó «El Discípulo del Chef»: «Llegué con todo el power»

Muchas personas están siguiendo la competencia de cocina de Chilevisión, El Discípulo del Chef. Y es que desde su estreno, el programa se ha visto envuelto en una seguidilla de polémicas. Y una de las que más llamó la atención fue la del pasado martes 9 de agosto. Donde Marisol Pierola fue nominada por China Bazán para dejar el programa.

La nominación generó un tenso momento, que llegó después de que el equipo azul perdiera el desafío. Esto provocó que China Bazán tuviera que mandar a alguien a competir por su estadía en el programa. Sin embargo, Marisol Pierola se quebró en la cocina antes de que la chef pudiera tomar su decisión.

Bajo en ese contexto, Marisol Pierola explicó a China Bazán la razón de su malestar, asegurando: «Yo sé que me van a echar, lo tengo claro (…) No quiero estar en el grupo, no me siento a gusto. Yo creo que los estoy perjudicando. Estoy acostumbrada a trabajar sola y no quiero que ustedes estén mal».

Sin embargo, la chef le reclamó que: «Hay que aprender a trabajar en equipo y saber escuchar (…) Esto no es nada personal, porque con el poco tiempo que llevamos, ya les he agarrado mucho cariño a todos».

La decisión de Marisol y su regreso al programa

Pero al parecer esto habría causado escozor en Marisol, quien respondió de inmediato: «Qué mentira más grande, Dios mío ¿Cómo puede haber gente tan cínica? Yo renuncio, les digo al tiro. Con lo que hizo la chef yo renuncio. He hecho lo que más he podido, me he sacado la cresta por el equipo. El ‘Zafrada’ (Víctor Díaz) no hace ni una hueá, ¿por qué no lo nominó a él?».

Pero de inmediato, según reportó FMDos, la chef respondió: «Si no quieres estar, pucha, ahí está la puerta». Sin embargo, y a pesar de que todos creíamos que Pierola se iría, al parecer no dejó el programa. Según María Jesús Vidaurre, Marisol Pierola había confirmado su renuncia a El Discípulo del Chef en el chat grupal de WhatsApp. Sin embargo, llegó a las grabaciones a la hora puntual.

«Llegué de sorpresa. No puedo dejar a mi equipo, siempre lo he dicho. Con las chiquillas me llevo un 7. Fue un error, soy llorona… bueno. Hoy vine con todo el power a competir», comentó Marisol sobre su regreso.