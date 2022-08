«Soy sexy y coqueta»: Tía de Paloma Mami se confiesa tras dejar la grande con coquetos registros

Lorena Astorga se ha tomado la pauta durante las últimas semanas. Principalmente, después de que su sobrina, Paloma Mami, se uniera al remix de Ultra Solo junto a Polimá Westcoast, Pailita, Feid y De La Ghetto.

Esto ya que la «booking manager» de la artista nacional compartió un video bailando unos de los temas chilenos del momento, llenándose de piropos entre sus seguidores de Instagram. Plataforma donde sumó más de 40 mil seguidores, durante sus últimas vacaciones.

Así lo confirmó en una reciente entrevista a LUN, donde detalló que todo ocurrió tras su escapadita a Cartagena de Indias, Colombia, entre muchas cosas más.

La sensualidad de Lorena Astorga

«Siempre trato de mantener un equilibrio. Soy sexy y coqueta, es natural y de familia. Pero no me gusta pasar la línea. En el video en bikini estoy en la playa, en un contexto, no lo voy a hacer en la cama o en el baño», señaló la periodista en relación con el contenido que ella sube a su red social.

Asimismo, confesó que pese a que no desmerece a las mujeres que lo hacen, ella no abriría una cuenta de OnlyFans. «Ni por toda la plata del mundo vendería fotos de mi cuerpo, porque tengo un hijo y una familia atrás. Y yo también soy conservadora», aseguró.

Durante la misma conversación, Lorena Astorga detalló que lo que sube a su Instagram forma parte de «un personaje». Además, detalló que, en cuanto a operaciones, solamente se ha realizado una liposucción y una reducción mamaria hace 10 años.

Además, la «tía de Paloma Mami» manifestó que nunca miente sobre su edad y adelantó que el próximo miércoles 17 de agosto cumplirá 45 años. Igualmente, expresó que pese a las comparaciones, la artista urbana nacional no intenta parecerse a ella, ni vicerversa.

Para finalizar el diálogo, Lorena Astorga contó que no come pan y en muy pocas cantidades cuando se trata de papas, pastas o arroz. «Como ensaladas, pollo, carne, lentejas. Me cuido ‘ene’ porque soy curvilínea y chiquitita», reveló la periodista respecto a su alimentación y estatura (1, 61 mts).