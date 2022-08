Almendra Santibáñez y su salida del «Discípulo del Chef»: «Fue como un balde de agua fría»

No hace mucho que comenzó la cuarta temporada de El Discípulo del Chef. Y no de los episodios que más causó polémica en redes sociales fue su estreno, que se transmitió el pasado domingo. Todo porque eliminaron a tres participantes rápidamente, Alfredo Castro, Faryd García y Almendra Santibáñez.

Y la última de la lista salió recientemente a comentar su eliminación del programa. Todo a través del programa Triángulo, donde reveló su opinión sobre la competencia de cocina.

Santibáñez está furiosa con el programa

Fue así que la actriz reveló: “La verdad es que no sé qué pasó, pero en un minuto estábamos todos ahí, pensábamos que íbamos a salir a la cancha, cuchillo, tenedor y escogieron a todos, menos a mí (…) Recordé tiempos de infancia donde me sentí sumamente humillada, de que te quedas sola, no mal”.

“La verdad es que la primera derrota fue como un balde de agua fría, no me podía ir sin cocinar, mi gracia es cocinar, ese es mi talento. Luego, me dicen que voy a entrar a cocinar con tres del equipo que va a perder, entonces se puso más interesante“, reveló Almendra Santibáñez con respecto a como se sintió con respecto a su salida de El Discípulo del Chef.

Con respecto a su duelo contra Carolina Erazo, Santibáñez: “Deberíamos haber luchado los seis juntos y los tres mejores platos para adentro, pero fue en duplas, un duelo. No me gustó mucho“. Fue con esas palabras que Almendra criticó el formato del programa.

Según reportó Radio ADN, la participante que la venció, Carolina Erazo, es para ella la gran favorita para quedarse con la victoria al final de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef. La cocinera reciente eliminada del programa de cocina, cree fervientemente que ella es la más capacitada para quedarse con la gloria.

“Yo creo que (Carolina Erazo) va a ser la ganadora. Tiene todo el talento para hacerlo y el carisma para manejar el premio que dan“, concluyó Almendra Santibáñez.