Naya Fácil revela nuevos detalles de su quiebre amoroso: «Estaba hablando con la ex»

Naya Fácil preocupó a sus seguidores hace un par de días, tras publicar mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. Además de quitar su foto de perfil y borrar las fotos de su perfil.

Aunque la chiquilla regresó a sus redes y volvió a ser activa en sus redes sociales. La misma plataforma en la que recientemente le recordaron otro momento malo que marcó sus últimas semanas: el quiebre amoroso con un chiquillo, tras dos meses de relación.

«Yo decidí terminar esto después de 2 meses porque yo en su vida, influyó mucho. Simplemente por esto, yo lo quiero harto y siempre le voy a desear lo mejor», expresó Naya Fácil hace unas semanas, antes de revelar más detalles de lo que fue el fin de su relación.

Naya Fácil y los secretos de su quiebre amoroso

«Ay, que no nos vean, que no se sepa pa’ que esto se mantenga bien, todo bien’. NO. Porque el we… estaba hablando con la ex. Así. Y yo haciendo qué onda, el papel de we… ahí dándome el tiempo, entendiendo que no quería aparecer en las redes sociales», reveló Naya Fácil de entrada en sus historias de Instagram.

Asimismo, la influencer relató que había regresado con el chiquillo; pero que después le comenzaron a llegar mensajes que su ex les estaba mandando mensajes. «Y yo como estúpida volviendo. Que tonta fui, que estúpida», añadió.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Naya Fácil señaló que tenía mucha pena, rabia y desilusión. «Perdí tiempo, me ilusioné caleta con alguien que ni siquiera valía la pena. Uy. Perdoné toda la we… que había pasado, que me hubiese negado públicamente», aseguró la chiquilla.

Para finalizar ese aspecto del descargo en sus historias de Instagram, la influencer expresó: «Yo estoy enfocada en lo mío, estoy enfocada en hacer plata tal como he ido en mi vida hasta ahora solitariamente. Pero la gente cu… qué pasa, que por eso, la gente es así, la gente es mier… mejor sola we…», soltó sin filtro según rescató Corazón.

El claro consejo a sus seguidores y seguidoras

Tras pensar en toda la situación, Naya Fácil «cayó en la cuenta» de la razón por la que su ex pareja no quería aparecer en su red social. «¡Con razón! Oh, que son. Me duele, me dolió. Me dolió», señaló en primera instancia para continuar con un claro mensaje a sus fanáticos.

«Y les voy a dar un consejo (…) cuando a ustedes les hable una chica y les diga ‘oye, te tengo que decir algo de tal persona’ y cosas, créanle we…», manifestó la influencer sobre la situación, donde el hombre acusado, según ella, es el que tiene toda la culpa.

Igualmente, la chiquilla también les aconsejó a sus seguidoras que no lloren si pasan por una situación similar, aparte de que no retrocedan en sus decisiones. «Yo ya lloré una vez por esto y no voy a volver a llorar por un loco», afirmó Naya Fácil.

Para cerrar con su relato, le pidió a sus fanáticos que agradezcan a la persona que «les abre los ojos», y le aconsejó que no vuelvan con la persona que las dañó en alguna ocasión.