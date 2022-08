Pamela Díaz protagoniza divertido bikinazo en cámara lenta

Pamela Díaz todavía se encuentra en medio de un viaje soñado a nada más ni nada menos que a Miami. La Fiera fue invitada por una aerolínea a ver el concierto de Bad Bunny, el segundo que realiza en la ciudad gringa.

Pero la modelo de 41 años no ha perdido el tiempo. Ya que Pamela Díaz se encuentra trabajando en el material que irá a su canal de YouTube, junto a sus fieles acompañantes de Santana Medios. Incluso, estrenó un espacio en Instagram junto a su hija Trinidad Neira, titulado «Hija de su madre».

Pero no solo eso, pues la Fiera ha dejado encantados a sus más de 2 millones de seguidores con distintos bikinazos desde el Caribe gringo. Incluso, en uno de sus paseos por las playas de Miami, se dio un momento para tirar la talla a lo «Guardianes de la Bahía».

Pamela Díaz fiel a su estilo

«Pamela Flanderson se toma Miami 🤣🏖😎 Síganme en mi canal de YouTube People! 📲📲», escribió Pamela Díaz en el reciente video que sumó más de 32 mil corazones, además de los cientos de piropos y risas de sus fanáticos.

En el registro, la Fiera se luce corriendo con un bikini blanco y con un salvavidas rojo. Todo al más puro estilo de la actriz y modelo gringa, Pamela Anderson, en la icónica serie emitida a fines del siglo pasado.

«Cada vez que vengo a Miami me siento Pamela Anderson en Baywatch, pero como todavía no me da para Pamela Anderson, me puse Pamela Flanderson», dijo Pamela Díaz entre en risas durante su diálogo con LUN.

Asimismo, la Fiera agregó que el video lo hizo con su equipo como «una humorada para un reel», añadió Pamela Díaz sobre el registro que fue ampliamente aplaudido en su cuenta de Instagram, entre sus millones de fanáticos.