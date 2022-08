Pamela Díaz y violento percance en un banco: «En cualquier momento podía llegarme un balazo»

Pamela Díaz sigue marcando su presencia en varios ámbito público. En primer lugar, la Fiera regresó a Me Late Prime después de su breve participación antes de entrar en Aquí se Baila.

Además, sigue en marcha con su exitoso canal de YouTube y se mantiene más activa que nunca en su Instagram con más de 2 millones de seguidores.

Precisamente a este último aspecto, la bailarina sorprendió recientemente a través de su red social, después de sorprender a sus seguidores con una curiosa y violencia situación que presenció recientemente.

La Fiera rugió y enfrentó a los «alborotadores»

«Tengo un minuto de tranquilidad… estaba en el banco y de repente uno se pasa obviamente, uno ‘barsa’ y le empiezan a decir: ‘Qué te pasa, malaya… tonto… hijo de la… y yo así ‘we… que onda’, a grito pelao», inició Pamela Díaz contando sobre y aclarando que fue lo más «delicado» que había escuchado.

Del mismo modo, la Fiera continuó diciendo «no es que me haga la fina, pero igual me llamo la atención, y en cualquier momento podía llegarme un balazo, así como está el país no cacho nada», añadió.

Pero la cosa no quedó, ya que la modelo nacional activo su modo «psicología de ave» y les dijo sin ningún filtro «¿pueden bajar la voz?». Lo curioso no fue eso, sino que la respuesta de los sujetos que estaban alborotando el momento de «trámites».

«¿Me pueden creer que la bajaron?», contó Pamela Díaz sobre la reacción de las personas que estaban discutiendo porque uno se coló en la fila. «Me bajé la mascarilla pa’ que cacharan que era yo, para que vean que soy la Fiera», relató la Fiera contando que finalmente evitó la pelea en el banco.

«Hoy hice algo bueno jajajaj», remató la ex Aquí se Baila sobre su curiosa historia realizando trámites bancarios.