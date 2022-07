Pamela Díaz y su confesión respecto al delicioso: «No he hecho el amor hace mucho tiempo»

Pamela Díaz subió un nuevo video a su canal de YouTube con más de 260 mil suscriptores, donde invitó a Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Esto con el objetivo de ayudar a remodelar su casa. Específicamente, el dormitorio de su hija Pascula de solo cinco años, con el fin de poder recuperar su pieza.

«Desde hace tres años… No, desde que nació la guagua, que duermo con la Pascu», confesó la Fiera. Junto con esta respuesta, vinieron las dudas e interrogantes sobre cómo llevaba su vida sexual. «En la cama no, no se puede», enfatizó la modelo durante el video.

Asimismo, Pamela Díaz continuó diciendo «duermo con la Pascu, entonces nadie se puede quedar a dormir en esa habitación si no es la Pascu», añadió.

De la misma forma, también aclaró «no puedo intimar. Y aparte de eso, duermo con las costillas para la embarrada, como cualquier mamá que duerme todavía con su hija. También tengo un tema que a mí me cuesta dejarla», complementó la Fiera.

La también «youtuber» explicó, según rescató Corazón, que el principal objetivo de la remodelación es recuperar su intimidad. «Quiero dormir sola, aunque igual la voy a echar de menos», señaló Pamela Díaz no sin antes revelar las consecuencias de dormir con su retoña.

Aunque la Fiera volvió a hacer hincapié en su vida sexual, debido a la falta de privacidad. «No he hecho el amor hace mucho tiempo. Porque en esa habitación no se puede hacer el amor, porque están los niños», reveló la modelo.

El detalle que hace alusión a JP Cretton en la pieza de la Fiera

Después de hacer referencia a su vida sexual, salió a la luz un detalle poco afortunado de ella y su ahora ex pareja, Jean Philippe Cretton: había un cuadro con un collage de fotos de la Fiera con el animador de tevé.

«Ese me lo regalaron y lo guardé ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé», expresó Pamela Díaz sobre el detalle relacionado con Jean Philippe Cretton con quien habría terminado definitivamente, aunque algunos manifiestan que solamente se dieron un tiempo.