«Es un palo mundial»: DrefQuila revela que se viene colaboración con Polimá Westcoast

Durante la jornada del pasado miércoles 27 de julio, DrefQuila salió a pegarse con un nuevo tema. «Otra Canción de Amor» es el título del sencillo recientemente lanzado y que ya se posiciona dentro de las tendencia de YouTube. Llegó a estar en el cuarto lugar con más de 97 mil visualizaciones.

Y para celebrarlo, el artista nacional llegó hasta la Casa San Cristóbal solamente un día después para celebrar el estreno de su más reciente tema. Su visita se realizó en el contexto del lanzamiento de las zapatillas urbanas Teretach 600 de Fila, para participar en un mini campeonato que finalizó con otra buena noticia para DrefQuila.

El triunfo y lo nuevo de DrefQuila con uno de los cantantes más pegados del momento

Al evento de la marca deportiva, llegaron otros destacados artistas de la escena urbana nacionales tales como El Futuro Fuera de Órbita, EasyKid, el productor Mati Alegría, y Killua97. Este último venía de la presentación de su último álbum, «Sky’s The Limit», que había presentado la noche anterior en Matucana 100.

Cerca de las ocho de la noche, después de mucho calentamiento previo, comenzó el mini torneo de basquetbol, que vio luchar por la victoria a tres equipos, formados por tres miembros cada uno.

La victoria final se la llevó el trío de Killua97, EasyKid y DrefQuila. Este último, tras ganar sus dos partidos, conversó con Radio Activo sobre su más reciente lanzamiento y lo que se viene para él en su música.

La voz de «Huella Letal» manifestó su felicidad por llegar al cuarto lugar de las tendencias, mientras estaba realizando el deporte que practica con pasión. Además, también enfatizó en que se viene mucha música, tanto con colaboraciones internacionales como con artista chilenos, que marcarán su estilo personal en la música.

«Mi idea es que DrefQuila sea un nuevo género, no quiero me encasillen. No me gusta que las entrevistas pongan abajo trapero, cantante, artista nomás. Mi nuevo estilo es todos, sin perder mi propia esencia», detalló el artista nacional.

Además, DrefQuila explicó lo que quiso comunicar en la parte visual y musical de su último tema, «Otra Canción de Amor», aparte de revelar que se viene un tema con Polimá Westcoast. «Tengo uno con el Poli, que es palo mundial», aseguró sobre lo que se viene con el artista que recientemente se pegó con «S.O.S.» junto a Brytiago.

Cabe recordar que ambos representantes de la música urbana chilena, han colaborado en dos ocasiones con los temas «R.A.P.» y «Surprise». Revisa a continuación la conversación con DrefQuila post partido.