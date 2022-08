Cristián Castro responde críticas por alocado pelo: «Me disfrazaron de Troll»

No hace mucho, te contábamos como Cristián Castro tomó la decisión de realizar un radical cambio de look. Y es que el cantante mexicano de 47 años dejó la embarrada pintándose el pelo de llamativos colores. Todo, durante su participación en el programa argentino, «Canta Conmigo Ahora», donde actúa como jurado de la competencia televisiva.

En una primera instancia, él apareció con el pelo teñido con un color fucsia. Pero no suficiente con ello, después de lucir un par de tinturas de color verde y amarillo. ¡Ojo! Nada quedó al azar en ese contexto, ya que Cristián Castro combinó todos estos estilos con su vestimenta.

Fue tanto el leseo, que incluso la mismísima Paty Maldonado salió a criticar su look. «Oye manden a decirle a Cristián que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso…. Qué hue… es esa», aseguró la ácida opinóloga.

Cristián Castro responde a las críticas

Y luego de una lluvia de críticas y polémicas, el mexicano finalmente respondió a las críticas. Durante una reciente entrevista, destacó que aceptó que la producción del programa argentino lo vistiera con colores llamativos y extravagantes, con la finalidad de divertir al público, y también divertirse él.

«Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo, hice algunos looks estrafalarios. En uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado», agregó, según reportó Radio Pudahuel.

Finalmente, sobre los memes que lo comparan con la caricatura de los Troll, indicó: «Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión»