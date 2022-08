Patricia Maldonado sobre su salida de «Mucho Gusto»: «Me dolió»

Como ya nos tiene acostumbrados, Chilevisión volvió a estrenar un nuevo episodio de la Divina Comida. Y una de las invitadas estelares de la noche fue Patricia Maldonado; quien además de transformarse en el centro de la polémica en Twitter, habló de su salida de Mucho Gusto.

En conversación con sus compañeros de programa, dentro de los que se encontraban Rodrigo Herrera y Catalina Pulido, la ex-rostro de televisión recordó sus años en Mega. En específico, la cantante recordó sus 17 años como panelista del programa matutino, siendo Rodrigo Herrera, quien en su momento fue su compañero en el matinal, el encargado de preguntarle sobre sus apreciaciones de su salida.

La tristesa de Patricia Maldonado

“Me trae mucha nostalgia, era un programa de mucho respeto. Me dolió mucho que me sacaran y que no me dijeran el por qué“, reveló Paty Maldonado, según reportó Radio ADN.

Fue así que Patricia Maldonado explicó que piensa que su tendencia política, ligada fuertemente a la derecha, fue uno de los motivos principales de su salida del programa. “Tal vez decían: ‘Nos puede cagar’, qué se yo. Igual es bueno que alguien te diga: ‘Oye, te vamos a sacar por esto y esto’. Nadie se atrevió a hablar conmigo. Tengo que confesarlo, me dolió, no puedo decir que no. Muchísimo me dolió. Dije: ‘Bueno, me vuelvo a rehacer’, pero igual te duele el corazón“, sentenció Maldonado en la instancia culinaria.

Cabe destacar que en noviembre de 2020, Mega tomó la decisión de no renovarle contrato a “la indomable”, esto luego de haberla “congelado” en medio del Estallido Social.

Maldonado contra Cristián Castro

Cristián Castro ha sido tendencia durante los últimos días en las redes sociales, pero no por algún lanzamiento relacionado con su carrera musical, sino que por un motivo bastante peculiar.

El cantautor mexicano de 47 años dejó a todos peinados para atrás después de aparecer en la pantalla chica con un novedoso, radical y criticado cambio de look. Esto durante su participación en el programa argentino, «Canta Conmigo Ahora», donde actúa como jurado de la competencia televisiva.

El tema del artista mexicano fue tan transversal, que hasta fue analizado en YouTube, a través del programa de Paty Maldonado y Catalina Pulido, «Las Indomables».

«Necesito ver esto, ¿Qué pasó con Cristián Castro?», inició la actriz para saber más del cahuín que encendió en especial, a la red del pajarillo azul. Después de esta reacción, según consignó Corazón, Paty Maldonado se escandalizó tras ver las imágenes de su colega, con el pelo teñido.

«Oye manden a decirle a Cristián que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso…. Qué hue… es esa», contestó con todo la ácida opinóloga.

Pero no se quedó ahí, ya que las reacciones por parte de la ex panelista de Mucho Gusto no quedaron ahí. «No me we… Qué we… es esa… Yo creo que eso es peluca, porque está quemada, el pelo está malo. Si ese pelo es natural de él, se lo cagaron. Yo que él me paso la máquina y me pelo», remató Paty Maldonado en su feroz intervención sobre el tema.