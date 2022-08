«Al homofóbico ese lo voy a reventar»: Residente responde a Cosculluela ante posible tiradera

La música en Puerto Rico está en llamas durante los últimos días. Todo después del tinte «polémico» que tomó un apasionado beso de Villano Antillano y Tokischa, durante show en Puerto Rico.

La boricua y la rapera dominicana echaron fuego sobre el escenario, lo que no cayó bien en artistas de la isla como Omy de Oro y Coscullela, quien lanzaron unas polémicas declaraciones que encendieron las redes.

Obviamente, la «Villana» no se quedó callada ante los «palos» de sus compatriotas. Además, dejó en constancia en su cuenta de Twitter que recibió amenazas de muerte, lo que es una violencia constante en su vida y en su comunidad, como mujer trans.

El nuevo capítulo de la polémica entre Residente y Cosculluela

Resulta que la situación no acabó ahí, ya que el comunicador Chente Ydrach publicó una foto de Tokischa junto a Residente, advirtiendo sobre un posible junte entre ambos.

Sin embargo, esto llamó la atención, puesto que revivió una polémica que comenzó en 2020. Pues Cosculluela nuevamente amenazó «tirarle» al ex Calle 13. De la misma forma que ocurrió hace dos años y que no se concretó, pues Elías de León, el creador del sello discográfico White Lion, no lo permitió.

«No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. ¡Esto es White Lion! De amistad pa curarnos», lanzó el intérprete de «Prrrum» dejando abierta una nueva posible tiradera.

El tema continuó en la misma cuenta del sello discográfico antes mencionado, al publicar una foto de Residente, quien respondió de inmediato según rescató Trap House Latino.

«Cuál cultura? Lo menos que tiene el bobolón ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa’ que no le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira», soltó el ex Calle 13 sin filtro.

Asimismo, Residente hizo referencia a un tema que para él es mucho más importante. Las protestas en Puerto Rico contra el consocio privado a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica, LUMA Energy.