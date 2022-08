Standly se activa y lanza un nuevo perreo titulado «Baila Para Mi»

Standly sigue más activo que nunca. En la última actualización de Spotify, se consolidó como el tercer artista más escuchados de Chile, detrás de Cris MJ y Bad Bunny. Además, en la misma plataforma posee más de 6 millones de oyentes mensuales que disfrutan de sus éxitos musicales.

Del mismo modo, a través de YouTube posee dos canciones que actualmente las están rompiendo en las tendencias musicales de la plataforma. El primer caso es su reciente lanzamiento «Marisola» junto a Cris MJ y que ya posee más de 9 millones de visualizaciones.

El segundo caso es más reciente, literalmente menos de un día. Ya que durante el pasado jueves 11 de agosto, Standly salió a pegarse con el tema «Baila Para Mi» y se montó en el puesto 15 sin problemas, con cerca de 300 mil vistas.

La canción promete ser el nuevo éxito del intérprete de «Panamera», ya que cuenta con la producción de Big Cvyu. El oriundo de Punta Arenas que está detrás de éxitos como «Dime Tú», «Bailando», «Bailando», «Cochinae» y «Anti Rana».

Standly y la felicidad por el recibimiento del tema

«Esto esta de locos Ya En Tendencias Gracias a Ustedes Mi Gente 😍 Espero que les agrade, que Lo disfruten y compartan con sus amigos, amigas y familia 🥳El mejor tik tok del mundo», expresó el artista nacional en su cuenta de Instagram.

De la misma forma, Standly continuó dedicando más palabras de agradecimiento y pensando en lo que se viene para su carrera musical que van en ascenso.

«Dios bendiga a mi gente de chile y toda mi gente de otros países que me brinda su cariño y apoyo 🙏🏻 vamos pa’ lante lento, pero seguro, Mundial como dicen Por ahí. Salud y éxito para toda la familia que está apoyándome y para mi equipo que no me deja morir 🙏🏻», cerró mediante su red social.