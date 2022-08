Karol G deslumbra a sus fanáticos con foto al desnudo y coqueto mensaje

Karol G hace poco regresó a sus redes sociales, después de un merecido descanso. Pero no volvió sin ninguna novedad, ya que la Bichota dejó atrás su característico color azul en su cabello.

«Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo y estoy muy feliz, y se los vamos a dar en 3, 2,1 … 2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar 🌝», expresó recientemente en un video tras revelar su nuevo tinte de cabello.

Además, en esa misma instancia, la intérprete de «Don’t Be Shy» también dijo «… Pa cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO 🍒 los Amo pues !! Bai 🧜🏽‍♀️», señaló Karol G en la bajada del video en su cuenta de Instagram.

El osado mensaje de Karol G

Pero la Bichota no se detuvo ahí, ya que siguió compartiendo registros de su nuevo look. Incluso, hace poco subió una postal que dejó a todos peinados para atrás.

Karol G compartió una foto, donde aparece posada en una cama, y por lo que se puede observar en la captura, está totalmente desnuda y solamente tapada con un cobertor blanco.

La oriunda de Medellín sacó la foto gracias a un espejo que se encuentra en la habitación, y añadió un especial mensaje para un destinatario desconocido. «Que rico que estuvieras aquí 🌹», señaló Karol G desatando la duda y las reacciones entre sus millones de seguidores.

«Pero qué fuertes declaraciones 🔥»; «Omg soy gay y me gustaría estar allí 💀😂»; «Uff🔥»; «Mamiiiii❤️»; «Lo que Dios hace cuando está contento😍»; «La más más más ❤️»; «Por q nos haces esto ?? 😍 Daaaaaa»; «Ta bella mi Karolaaa😍»; «Oiiiiii nomass🤯 para quien será eso👀», fueron algunos comentarios entre las casi 50 mil reacciones de la foto en su perfil.