¡Dejó la patá! Antonella Ríos enciende las redes con atrevida postal

Antonella Ríos no se detiene. A sus 48 años recién cumplidos, sigue dejando la grande entre sus fanáticos. La chiquilla suele ocupar su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, para compartir alguno que otro registro, que deja marcando ocupado a sus fanáticos, quienes le dedican una lluvia de piropos.

Y recientemente no fue la excepción. Pues la ex panelista de Me Late Prime cautivó a sus seguidores con una reciente foto publicada en su perfil. La chiquilla se lució con una postal, posando en ropa interior y con una polera totalmente mojada.

«Renaciendo», fue lo único que escribió Antonella Ríos para acompañar la foto en tonos sepia. La postal dejó peinados para atrás a sus seguidores, quienes le regalaron más de 15 mil corazones y decenas de piropos en la caja de comentarios.

«Gracias por existir»; «hermosa me encantas»; «te ves preciosa»; «Súper guapísima»; «Renazca x la eternidad»; «Eres mas linda que un lunes feriado»; «Usted renace y florece, como la primavera»; «Simplemente maravillosa»; «Regia mi bella; «la más guapísima», fueron solo algunos de las buenas reacciones en la osada postal de la actriz.

La reciente razón de la molestia de Antonella Ríos

Según informó Corazón, la ex panelista de Me Late Prime se mostró molesta recientemente. Todo después de que una cuenta de TikTok hiciera campaña con su imagen, por la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen», expresó indignada Antonella Ríos.

Asimismo, la actriz continuó diciendo que el registro fue «hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro», agregó de forma enfática.