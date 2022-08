¡Te pasaste! Jhendelyn Núñez deslumbra con fotitos en bikini

Hace unos días te contamos que Jhendelyn Núñez está disfrutando de unas merecidas vacaciones ni más ni menos que en Miami. Desde donde se ha dedicado a compartir todo tipo de fotitos aprovechando los últimos días de verano en el hemisferio norte.

Es por lo mismo que ahora la chiquilla nuevamente dejó la grande al lucirse con unas nuevas postales en bikini, en las que luce su trabajada retaguardia y que sin duda la llenaron de piropos.

Para acompañar los coquetos registros, Jhendelyn Núñez no escribió nada y solo puso tres emojis. De todas formas, al poco tiempo de subir la publicación, ya tenía más de 68 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, que de inmediato le escribieron.

«Hermosaaa»; «Bella»; «Divina Jhen»; «Bellísima y muy sensual»; «Linda y elegante siempre»; «Eres un ángel caído del cielo para mí»; «Como el vino»; «Cuerpo, pedazo de mujer»; «Maravillosa, radiante y única !!! Nada mas que decir»; «Un Manjar» y «Te amo mujeron» es parte de lo que le escribieron.

Jhendelyn Núñez sigue luciéndose en bikini

No hace mucho te contábamos como Núñez andaba disfrutando de unas merecidas vacaciones ni más ni menos que en el norte de nuestro país; visitando las Lagunas Escondidas de Baltinache en San Pedro de Atacama.

Fue en este contexto que se tomó unas fotos en bikini, que deleitaron a sus fanáticos y seguidores. «Hace mucho tiempo te quería conocer…» escribió Jhendelyn Nuñez en la red social de la camarita, para acompañar las fotitos en las que se luce con un bello bikini amarillo con el que luce todas sus curvas.

A poco tiempo de que ex reina del Festival de Viña subiera la publicación, recibió más de 100 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en alabarla por lo guapa que se ve.

Si quieres ver las postales del recuerdo de Jhendelyn Núñez de las que estábamos hablando, entra al siguiente enlace.