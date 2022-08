Daniela Aránguiz aclara supuesto quiebre con Jorge Valdivia

Unos días atrás, comenzaron a correr fuertes rumores en redes sociales sobre la separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, esto luego de que la ex chica Mekano dejara de seguir a su esposo en Instagram.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues las dudas solo aumentaron, ya que al poco rato borró todas las postales que tenía con el futbolista, además de cambiar su foto de perfil por la de un corazón negro.

Obviamente que a los seguidores de Daniela Aránguiz de inmediato les llamó la atención el posible quiebre con su esposo. Es frente a esto que la chiquilla conversó con Publimetro para aclarar lo ocurrido.

Para comenzar, la influencer reveló qué es lo que ocurrió con su cuenta de Instagram y que llevó a las especulaciones de separación con el Mago Valdivia.

«Mis hijos me agarran el celular y me comienzan a archivar las fotos, de hecho ahora estamos almorzando juntos con Jorge, mira la historia en mí Insta» comenzó señalando Daniela Aránguiz al medio antes nombrado.

Y efectivamente en ese momento, la chiquilla había publicado una historia donde figuraba con su esposo. Tras esto, en la misma llamada se despidió y reiteró que sus hijos son quienes manejan su cuenta en la red social en algunas oportunidades.

Daniela Aránguiz y su relación con Jorge Valdivia

Hay que mencionar que durante su participación en Los 5 Mandamientos, Daniela Aránguiz se refirió a los inicios de su relación con Jorge Valdivia.

«Yo estaba en ‘Gigantes con Vivi’ y un día me vengo a Santiago, un fin de semana, voy a una discoteque y ahí conozco a Jorge. Ahí me empieza a seguir y le pide mi messenger a la Nicole Pérez y empezó a hablarme para que salgamos a comer. A mí me tincaba pero no tanto» afirmó.

Siguiendo por esta línea, Daniela relató que «Pololeamos ocho meses, súper poco, A los cuatro meses ya me había pedido matrimonio. (…) Lo que más me gustó de él era lo caballero. Onda, yo soy buena para comer, me gustan los hombres que son rajao’, no me gustan los hombres cag…».