«Amargo día para usted»: Mónica Godoy responde a crítica por no votar en el Plebiscito

Mónica Godoy hace solo un par de días anunció que recibió septiembre, «escapando del frío». Es decir, la actriz salió del país a inicios del mes, donde ha compartido diversas postales y donde también tuvo palabras para el Plebiscito de Salida del pasado 4 de septiembre.

«A tener una excelente semana señor@s! Estuve muy pendiente de lo que pasaba ayer en nuestro Chilito querido…», comenzó diciendo Mónica Godoy tras compartir una serie de postales desde el Parque El Retiro de Madrid, España.

Asimismo, la también productora continuó diciendo «tengo la esperanza de que juntos y con acuerdos lleguemos a construir ese Chile que tanto soñamos todos. ♥️», cerró la actriz disfrutando de su estadía en el viejo continente, con un ojo puesto ante lo que estaba pasando en nuestro país.

Los buenos y malos comentarios a Mónica Godoy

A través de la misma publicación publicada en la madrugada (de Chile) de este lunes 5 de septiembre, recibió mucho cariño en el post. Ejemplo de ellos fueron la actrices, Katyna Huberman y María José Prieto. Esta última quien compartió con Mónica Godoy y la también artista, Yoima Valdés.

«Exacto mi mae😍 (los créditos a la fotógrafa 📸) 😜», escribió María José Prieto, quien recibió la inmediata respuesta de la protagonista de la publicación. «Oh yeah! Mi fotógrafa estrella que mandó a pedir los pinos y la estatua de atrás para la puesta en escena 🤩😘😘», contestó Mónica Godoy.

Sin embargo, no todo fueron buenos comentarios, ya que hubo alguien que criticó a Godoy por no participar en la votación, que tuvo casi 13 millones de chilenos y chilenas en las urnas.

«Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí», comentó un internauta. Por su parte, la también productora no dudó en responder mediante la misma caja de reacciones.

«Ud. no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? Ud no trabaja? No estudia? No tiene hijos? Parece que no», señaló la productora en primera instancia.

Asimismo, para cerrar su respuesta, Mónica Godoy escribió «a vez pasada volví para votar, esta vez no se pudo y eso no me hace querer menos a mi país. Amargo día para ud. parece. Déjeme hasta ahí. 👋», remató la actriz sin filtro.