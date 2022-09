Bodenhöfer vs. De Caso: El duelo que tendrá Qué Dice Chile Prime

Este miércoles 7 de septiembre a las 22.30 horas emitirá un nuevo capítulo de «Qué Dice Chile Prime», el conocido programa de concurso familiar de Canal 13. Este episodio del espacio conducido por Martín Cárcamo, estará marcado por la «lucha» de sus familias.

Pues, esta ocasión, en el programa se enfrentarán dos equipos de emblemáticas figuras televisivas, junto a sus familias e incluyendo a dos integrantes que saldrán por primera vez en la TV.

Por un lado, estará el equipo «Bodenhöfer», compuesto por el actor Bastián y sus hijos Damián, Maira e Ian. Mientras que por el otro lado está el equipo «De Caso». Este tendrá obviamente a Eli de Caso y a sus hijas Krishna y Yuyuniz. Además de su nieta Antonia, hija de Yuyuniz.

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Corporación de ayuda al niño enfermo renal Mater, cuya misión es mejorar la atención y el tratamiento de los niños de escasos recursos con enfermedades renales o urológicas, con el fin de evitar el daño renal terminal.

Las reacciones tras el nuevo episodio de «Qué Dice Chile Prime»

«Es un programa divertido, lo pasamos bien, encontré interesante adivinar qué piensan los chilenos, lo que no tiene que ver forzosamente con lo que piensa uno. Estoy muy orgulloso de mi familia, es muy bonito juntarnos todos», comentó Bastián Bodenhöfer sobre su participación en el programa.

«Lo pasé súper bien en el programa. Fue mi primera vez en la tele, antes solo salí una vez dando una cuña anónima en el Paseo Las Palmas. Me habían invitado varias veces a aparecer en TV, pero siempre me dio nervios, ahora, en cambio, me sirve para hablar de mi proyecto de radio con artistas nacionales», agrega su hijo menor, Ian, sobre su primera aparición televisiva.

Igualmente, Eli de Caso también tuvo palabras después de su aparición en Qué Dice Chile Prime. «Es un programa positivo y cercano, que no pretende nada y que le hace bien a Chile. Martín es el mejor para hacerlo, es cálido, rápido y buena onda. Lo pasé extraordinario con mis hijas y mi nieta, y me gustó que una no se siente perseguida ni que la están evaluando. Además, me encantó la familia de Bastián», señala por su cuenta Eli de Caso.

«No había visto nunca el programa, pero me encantó y me entretuve mucho. Además, fue un agrado competir contra los Bodenhöfer. Yo a Bastián lo quiero mucho, es mi compañero, hice varias teleseries con él, y sus hijos son maravillosos», añade su hija Yuyuniz Navas.

Además, la hija de Yuyuniz también expresó: «Me gustó jugar, y de hecho lo encontré fácil. Me entretuve mucho, es mi primera vez en un programa de este tipo, porque de momento estoy solo estudiando y en redes sociales», dice Antonia Casanova, sobre su primera aparición televisiva.