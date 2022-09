«Se me caían las lágrimas»: Cuchillo Eyzaguirre desclasifica emotivo agradecimiento tras triunfo del Rechazo

El pasado 4 de septiembre se realizó el Plebiscito de Salida en Chile, donde el país rechazó la propuesta por una nueva Constitución. Y, ese contexto, uno de los principales rostros del Rechazo fue el ex CQC, Cuchillo Eyzaguirre, quien celebró el resultado y recordó un supuesto especial momento tras las votaciones.

Esto fue mediante tras su reciente participación en «Bad Boys», el programa del ex candidato presidencial Franco Parisi, donde contó una especial anécdota que le habría ocurrido recientemente.

«El 4 de septiembre nos jugábamos algo crucial (…) si el 4 de septiembre el Rechazo no le daba la paliza que le dio al Apruebo, estaríamos hablando en tono de funeral definitivo», señaló de entrada el comunicador en el espacio político.

Del mismo modo, en conversación con Franco Parisi, Cuchillo Eyzaguirre aseguró que después del triunfo del Rechazo, y especialmente durante el 18 de septiembre, recibió mucho cariño en las calles. En específico, mientras disfrutaba de las Fistas Patrias en la playa de Maitencillo.

Se quebró hasta las lágrimas

«En un minuto se me acerca un señor, deja su cooler de plumavit de playa, lo deja instalado al lado de las palmeritas, los pan de huevo y las típicas cosas, me da un abrazo y me dice ‘gracias por todo lo que hiciste para ayudar a salvar a este país’», inició Sebastián Eyzaguire recordando el especial momento durante el pasado 18.

Igualmente, el ex CQC aseguró: «te juro que se me caían los lágrimas y la verdad es que me compromete todavía más con lo que hicimos», complementó según rescató La Cuarta.

Para cerrar sus palabras y enfatizar su relato, Sebastián Eyzaguirre dijo: «era un momento muy bisagra, en el que había que aparecer e hice lo que tenía que hacer, nada más», cerró el «cuchillo» sobre el momento que vivió durante el plebiscito nacional.