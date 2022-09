«La mujer más hermosa de Chile»: Mónica Godoy se llena de piropos por reciente fotito

Mónica Godoy es una de las actrices más queridas a nivel nacional. Este cariño de sus fanáticos, queda más que demostrado en su perfil de Instagram, donde la también productora posee más de 664 mil seguidores.

Esa misma buena onda y aprecio quedó demostrado recientemente, después de que Mónica Godoy compartió una postal de ella, en un primerísimo primer plano.

«A veces es mejor morderse la lengua 😜Lindo Miércoles!», fue lo único que escribió la actriz en la bajada de la foto y que bastó para dejar la grande entre sus fieles seguidores, quienes no fallan cuando se trata de amor a sus publicaciones.

Asimismo, solo pasaron un par de horas y la postal de Mónica Godoy se llenó de reacciones positivas. Entre ellas, por parte de actrices nacional como María José Prieto y Antonella Ríos, quienes se sumaron a los más de 17 mil corazones en la red social y los cientos de piropos de la publicación.

«Ojitos lindos tu hermosa», «Hermosa»; «Tremenda mujer, una gran actriz»; «Q hermosa mi niña»; «Bellísima»; «Sin duda alguna, la mujer más hermosa de Chile»; «Simplemente bella»; «Hermosísima»; «Me enamoré»; «Radiante mujer como siempre», es parte de lo que le escribieron a Mónica Godoy.

¿Mónica Godoy lanzó un palito a alguien?

Por otra parte, la bajada de foto de la actriz no pasó desapercibida. Esto ya que hace solo un par de días, Mónica Godoy se defendió en redes por no ir a votar en el reciente Plebiscito de Salida en Chile, por estar de viaje en Madrid.

«Tengo la esperanza de que juntos y con acuerdos lleguemos a construir ese Chile que tanto soñamos todos. ♥️», escribió Mónica Godoy, lo que provocó una sarcástica reacción de un internauta. «Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí», preguntó el usuario.

Sin embargo, Mónica Godoy no se quedó de brazos cruzados y respondió al poco tiempo después. «Ud. no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? Ud. no trabaja? No estudia? No tiene hijos? Parece que no», contestó la actriz sin filtro.