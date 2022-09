Marlen Olivari y su broma tras conocer a Luciano Marocchino: «Sin ropa no te reconocí»

El pasado domingo 25 de septiembre se emitió un nuevo capítulo del espacio de conversación de Canal 13: «De Tú a Tú». El programa conducido por Martín Cárcamo, recibió en esta ocasión a Marlen Olivari, e incluso, a su esposo, Luciano Marocchino.

La ex actriz se reunió con el «rubio natural» en la Playa El Encanto de Reñaca. Asimismo, conversó de su vida en la quinta región desde que se mudó en 2019 junto a su esposo (20 años mayor que ella), después de 30 años viviendo en Santiago.

La vida sentimental de Marlen Olivari

Tras el quiebre de su primer matrimonio con Roberto Dueñas, que ella esperaba que durara para toda la vida, confesó que pasó una etapa en que desconfiaba de todos.

«Tuve pololos de corto plazo y los trataba mal. Con Luciano también fui pesada cuando lo conocí, porque no creía en ningún hombre», indicó, explicando que, con su fama de sex symbol, le era difícil conocer gente que no fuera «un cacho».

Fue así como conoció a Luciano Marocchino, quien entonces se integró a la conversación con Martín y recordó que se vieron por primera vez con la showoman en Punta del Este, Uruguay, donde él estaba de jurado de un concurso de belleza y ella de animadora de eventos de un hotel.

«La vi. No se podía no ver. Entonces ella me enganchó a mí, me abordó», contó el italiano.

La divertida broma al conocer a su actual esposo

Marlen, por su cuenta, recordó que lo primero que hizo al verlo fue decirle una broma.

«Le dije ‘¿Tú eres el Marocchino? Sin ropa no te reconocí’. Es que el paparazzeo en Miami había sido hace poco, y yo lo había visto en una revista», explicó, en torno al recordado incidente donde el empresario fue fotografiado tomando sol desnudo junto a Cecilia Bolocco.

Coincidentemente, contó Marlen, los papás de la ex Miss Universo viven en el departamento ubicado justo arriba del de ellos.

«Son nuestros vecinos. Son súper amorosos con ella, a mí no me saludan», bromeó Luciano. «El mundo es súper chico, y yo compré aquí sin saber», explicó la modelo.

El chiste de Marlen tuvo éxito, pues Luciano se intrigó de inmediato con esta chilena tan lanzada.

«A mí me impactó su simpatía, su alegría. Además, una mujer que te hace tallas y toma la iniciativa, es algo raro. No es cualquier mujer. Empezamos a jugar por el sentido del humor», explicó.

La edad nunca importó

Un tiempo después, fue la misma Marlen la que lo impulsó a él a formalizar su relación.

“Salimos varias veces. Después él quería seguir saliendo a comer y le dije ‘Ya me han visto mucho contigo, no me gusta esta cuestión de que la Marlen tiene un pinche, y seguimos saliendo en las revistas y eso. Entonces mínimo pídeme pololeo si quieres seguir saliendo’”, recordó.

Pese a que él es 20 años mayor que ella, para ambos la edad nunca ha sido un tema. “A mí nunca me han preocupado estas cosas, no tiene ninguna importancia. Jamás en la vida le he preguntado la edad a alguien, es lo que menos me importa”, detalló Marlen.

Por otro lado, Luciano, además de haber tenido una publicitada relación con la cantante Romina Power en los 90, es padre de tres hijos, Andrea, Luna y Lorenzo, con tres mujeres distintas.

«En los veranos los junto a todos, los tres hijos y las tres mamás, y yo me voy”, bromeó Luciano, a lo que Marlen explicó que ella se lleva muy bien con las ex de su pareja. «Yo he sido súper buena onda con todos. A mí lo que me gusta es vivir en armonía, que todos riamos y estemos felices», dijo.

Sobre su pareja, Marlen Olivari asegura que lo que más destaca es que «es buen papá, preocupado, atento, deportista, está siempre preocupado de nosotros, que estemos bien».

Por su parte, Luciano admira de Marlen «su alegría, su simpatía. En la casa es cómica, nos hace reír a mí y a Lorenzo, siempre tiene tallas. Yo siempre pensé en tener al lado mío a una persona simpática y liviana, simple».