Raquel Argandoña en La Divina Comida: «Debí haber priorizado la unión familiar»

Raquel Argandoña está dejando cada vez más la grande en su labor como panelista de Zona de Estrellas, contando diversos chismes de la farándula nacional.

Esto también se podría replicar en una posible participación en el programa de conversación, La Divina Comida. Pero la Quintrala había sido reacia a ir a ese espacio televisivo, hasta ahora.

«Me han llamado varias veces (…) No quiero que se sienten en mi mesa gente que me caiga mal, aunque me paguen lo que me paguen», señaló la Raca en el pasado.

Incluso, Raquel Argandoña fue tajante al decir «Yo elijo a mis invitados». Además, señaló que no le tincaba la idea de «ir a la casa de los demás, entonces son cuatro programas y para lo que ofrecen es muy poco», agregó según rescató ADN Radio.

Igualmente, la Quintrala fue tajante al decir «te dan un X suma y tienes que hacer un menú más o menos. Entran las cámaras, los productores y que te ensucien tus cosas y te pasen a llevar los muebles, no gracias, no es negocio», relató Raquel Argandoña, previo a cambiar de opinión y aceptar la invitación del programa de conversación de Chilevisión.

¿Qué dirá Raquel Argandoña en La Divina Comida?

El próximo capítulo se emitirá el próximo sábado 3 de septiembre y ya se lanzó el adelanto que tendrá a Raquel Argandoña entre los anfitriones e invitados. A la Quintrala se sumará el «brígido» cantante, Leo Rey, el comunicador Patricio Sotomayor, y la actriz Geraldine «Dindi» Jane.

A través de La Divina Comida, la Raca hablará de la relación con sus hijos de Nano y Kel Calderón. «Tú mides en la balanza qué es más importante: la unión familiar o la educación de tus hijos… yo creo que debí haber priorizado la unión familiar», expresará Raquel Argandoña a través de las pantallas de Chilevisión.