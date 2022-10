Imagine Dragons suspende su concierto en Chile y sus shows en toda Latinoamérica

Imagine Dragons tenía pactado su concierto en Chile para el próximo viernes 21 de octubre en nuestro país. Sin embargo, la banda responsable del éxito «Bones» informó que se ven obligados a suspender su fecha en nuestro país y para toda Latinoamérica.

Así lo confirmó la misma agrupación a través de sus redes sociales y también DG Medios, la productora a cargo del concierto de Imagine Dragons en Chile.

«Por razones de salud, la gira #MercuryWorldTour en Latinoamérica de @imaginedragons será pospuesta. L@s fans pueden conservar sus tickets, ya que las fechas reprogramadas se anunciarán pronto», señaló por su parte DG Medios mediante su cuenta de Twitter oficial.

En cuanto al comunicado oficial de Imagine Dragons, la banda publicó un comunicado oficial en sus redes sociales. «A nuestros amigos de Latinoamérica ❤️», comenzaron diciendo en todas las publicaciones.

«Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows en Latinoamérica. En nuestros doce años como banda, nunca hemos tenido que cancelar una gira (y podríamos contar el número de shows con una mano). Esperamos que sepan lo difícil que es para nosotros posponer estas fechas, y planeamos compensarlas pronto», explicaron mediante el mensaje oficial de la banda.

En esa misma línea, desde la banda procedieron a explicar la razón que provocó la compleja decisión.

«Algunos de ustedes saben que Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo», complementó Imagine Dragons mediante sus plataformas oficiales.

Para cerrar con el mensaje dirigido a sus fans, desde la agrupación dijeron: «En estos momentos no podemos ofrecerles el espectáculo que esperan y merecen. Mantendremos a todo el mundo informado de las nuevas fechas, y lo sentimos mucho por aquellos que han hecho planes de viaje o de otro tipo para vernos. Los que no puedan asistir a las nuevas fechas recibirán un reembolso. Todo nuestro amor, Dragons», concluyó la banda estadounidense.

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 17, 2022