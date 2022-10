«Simplemente maravillosa»: Thati Lira se la juega con postal en bikini

Thati Lira volvió a dejar la grande recientemente, aunque no fue relacionado con algún escándalo amoroso. Puesto que la brasileña está más enfocada que nunca en su emprendimiento llamado «Date Me», donde se desempeña como «coach» para ayudar a las mujeres a empoderarse. Sino que fue gracias a una reciente postal subida a su Instagram.

La chiquilla usó su perfil con más de 293 mil seguidores, para dejar la grande con una fotito de ella en traje de baño. La bailarina provocó decenas de piropos, por parte de los fieles internautas que siguen sus pasos.

La postal de Thati Lira que enamoró a sus seguidores

«Como no amar el sol ☀️? Life🤍», comenzó diciendo la brasileña en la reciente fotito. En el registro la brasileña se lució con un bikini «al rojo vivo», tomando sol muy relajada con una copa en su mano.

«Activando la melatonina, serotonina y color. Sensación de bien estar, alegria, de vida! ♥️Gracias Dios», cerró Thati Lira en la publicación que tiene en su ubicación «Santiago de Chile».

La publicación se llenó de reacciones positivas, comenzando por Leticia Zamorano. La bailarina y también ex Aquí se Baila, escribió: «belleza ❤️», marcando la pauta de los buenos comentarios por la reciente postal.

«Estupenda»; «Maravillosa»; «Sensacional»; «Wow gata»; «Bella!!! A disfrutar los días de sol»; «Como el vino»; «Diosa»; «Deslumbrante»; «Devuélvete que te pasaste»; «Cómo no amarte a ti»; «Pero más bella ya no puedes ser», y «Me saliste bastante tímida», fueron parte de los comentarios que dejaron en el perfil de Thati Lira.

¿Soltera?

Cabe destacar que hace un par de semanas fue cuando Thati Lira estuvo de invitada a «Más Vivi que Nunca», donde habló de su emprendimiento, «Date Me». Sin embargo, eso no fue lo único que detalló, ya que la brasileña se refirió a su situación amorosa.

«Hoy día no, no tengo pareja, pero aprendí muchas cosas de las relaciones que tuve durante la vida, fueron pocas, pero importantes. Y de eso me preguntan», confesó la bailarina, confirmando su quiebre con Mauricio Isla.