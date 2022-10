«Se hace la que no me conoce»: El encuentro de Marcianeke y su ex polola en festival urbano

En medio de las especulaciones del quiebre de Ignacia Michelson y Marcianeke, las redes estallaron por algo relacionado con la ex pareja del artista urbano. Pues Anaís Vilches apareció en el «Vibra Fest», cumbre musical donde se presentaron diversos exponentes y la voz de «Qué Pasa?» fue uno de ellos.

Fueron varios los internautas quienes viralizaron videos de la chiquilla bailando los temas de Marcianeke. Aunque cabe señalar que esto no es una novedad, ya que la misma Anaís Vilches publicó un registro en TikTok bailando al ritmo de «Dímelo Má».

El encuentro casual de los ex tortolitos

Cabe destacar que Anaís y Matías (nombre real de Marcianeke) nunca fueron captados cruzando alguna palabra.

Ambos chiquillos fueron vistos caminando por el mismo lugar, según rescató la cuenta «Todoytodo.cl». E incluso, en un momento cuando Marcianeke se asomó por el techo de su auto, su ex pareja le dio la espalda.

Una reacción que fue subida por el perfil «dilaverdaadrosaa2», y que fue contraria a toda la euforia de todos los presentes.

«que bakan ser marcianekeee jeje»; «la Anaís haciendo como que no le importa😅😅»; «yo pasando al lado de mi ex con todo lo que he logrado sin ella😂»; «se hace la que no me conoce 🎶»; «se le caen los 80 millones 😂😂😂 jajajajaja», fueron parte de las reacciones en la red social.

¿Marcianeke sigue junto a Ignacia Michelson?

Recordemos que a Ignacia Michelson le preguntaron si todavía seguía en su relación con Marcianeke. Esto debido a las especulaciones que habían surgido, mientras que la chica Playboy estaba (y todavía sigue) en México.

«Estuvimos distanciados, no peleados», comenzó diciendo Ignacia Michelson mediante sus historias de Instagram. Junto con ello, la modelo agregó: «quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante».

Pero la cosa no quedó ahí, pues Michelson continuó refiriéndose a su cercanía con Marcianeke. «Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue», complementó.

Asimismo, después de la insistencia de otro internauta sobre el tema, la ex Acapulco Shore señaló: «Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 (a Chile) y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa», concluyó Michelson a través de su red social, confirmando su cercanía con el artista urbano.