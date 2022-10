Primavera Sound Santiago: El rock protagoniza el enérgico inicio del festival

El pasado domingo 16 de octubre, se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el Primavera Sound. El festival, de gran éxito y de origen en Barcelona, tuvo su arranque con el «Road To Primavera». Estas fueron diversas presentaciones realizadas en el Movistar Arena, donde predominó el rock independiente.

Primavera Sound no es un festival más. La selección de los artistas que convoca, basada en criterios más allá de las ventas, es ampliamente reconocida y su efectividad quedó demostrada. Niños del Cerro, Cat Power, Jack White y Pixies hicieron un valioso recordatorio. Este fue que las guitarras tocadas con pasión y talento, aún son una expresión absolutamente válida que sigue encantando a los fanáticos.

«Se notó una disposición especial en el público. Ese espíritu de ir a escuchar música, en vez de esperar que el headliner salga pronto», comenzó diciendo Simón Campusano, vocalista de Niños del Cerro.

Del mismo modo, el compositor se refirió al especial detalle del inicio del festival. «Es un cartel súper jugado, con nombres que atraen a mucha gente, pero también estamos nosotros que nunca habíamos sido invitados a un festival masivo en Chile, junto a un montón de otras bandas con propuestas jugadas, como Congelador y Familea Miranda. Habla muy bien de la curatoría del festival», agregó Campusano, poco después de bajar del escenario de Movistar Arena.

El Rock se tomó Santiago en el inicio del festival

A continuación, Cat Power hizo lo que mejor sabe, cautivar al público con la suavidad de su voz. Su punto de vista en los covers que contiene su último álbum e incluso sorprender con el uso de autotune como recurso para aportar texturas al timbre característico de Chan Marshall.

«Contundente» y «energético» fueron palabras con que la gente empezó a describir casi instantáneamente en redes sociales el show de Jack White. El público lo acompañó coreando clásicos como Seven Nation y vibró con su repertorio más reciente; abarcando registros que se movieron fluidamente desde el rock al country e incluso al rockabilly.

Pixies, banda emblemática del rock alternativo norteamericano, demostraron el peso de décadas girando por grandes escenarios de todo el mundo. Probablemente, el show más esperado de la noche no decepcionó a fanáticos de edades notoriamente variadas, e incluyó en su set list Where is my Mind, Here Comes your Man y otros clásicos de su discografía. Junto a ellos interpretó parte del material que contiene su álbum recién lanzado Doggerel.

Más de 8 mil personas asistieron a esta cita con leyendas vivientes del rock y el indie. Un sonido impecable, facilidad en los accesos al recinto y a las barras de comida fueron factores en que muchos coincidieron en destacar.

Road To Primavera, fue sin duda un gran paso para consolidar a Primavera Sound, uno de los festivales más relevantes del sur de Europa, como el hito musical de ésta época al sur del mundo.