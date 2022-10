Karol Lucero: ¿Cuál fue su respuesta a las declaraciones de Arenita?

Natalia Rodríguez, más conocida como «Arenita» tras su paso por Yingo, impactó al mundillo de la farándula recientemente, tras hablar de su relación con su ex pareja, Karol Lucero, llamado también «Karol Dance», quien recientemente tuvo palabras para referirse a esta situación

Recordemos que Arenita habló del ambiente tóxico que había en Yingo, debido a la competitividad que existía en el programa juvenil. Asimismo, recordó que eso le trajo aún más problema de inseguridad.

Pero eso no fue lo único, ya que recordó a Karol Dance, diciendo que cuando tuvo problemas de salud mental, «casi la dejó de loca». Y que incluso, la tildó de «interdicta» en una de sus entrevistas concedidas. «Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra», declaró Natalia Rodríguez.

Arenita también recordó la «funa» masiva a su ex pareja durante el estallido social, asegurando que «se mató de la risa» y que el «tiempo de la razón». Cabe señalar que todas estas declaraciones las entregó al podcast titulado «El Amor de mi Visa».

Karol Lucero no quedó indiferente a la situación

Después de la participación de Arenita en el espacio de conversación, a Karol Dance le consultaron que pensaba de lo que habló su ex pareja. «¿Qué te parece que tus ex hablen de ti, siendo que nunca hablaste de una de ellas?», le preguntaron en su perfil según informó AR13.

«En todos estos años JAMÁS me he referido a mis exparejas o relaciones, por RESPETO, no lo necesito y porque es parte del pasado; además no corresponde y todas las historias SIEMPRE tienen dos puntos de vista y versiones», respondió Karol Lucero mediante las historias de su red social.

Del mismo modo, el ex rostro de televisión no se quedó y continuó refiriéndose a su postura sobre hablar de sus relaciones pasadas.

«¿Cuál podría ser el fin? Si quiero que hablen de mí, al ser un personaje público, que sea por mi TRABAJO, no por lo que podría decir de algo superado y que simplemente es parte de un capítulo CERRADO de mi vida. ¿Para qué?», remató Karol Dance concluyendo con el tema por su parte.