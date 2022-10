Michelle Carvalho cuenta la firme sobre la PLR a Joche Bibbó en TV

Michelle Carvalho recientemente participó en uno de los podcast chilenos más conocidos a nivel nacional: «Con la Ayuda de mis Amikas». Fue a través de este espacio, donde la brasileña se confesó sobre uno de los recordados momentos de la televisión chilena: cuando pateó a José Luis «Joche» Bibbo en el reality Mundos Opuestos.

Recordemos que este momento ocurrió en el espacio emitido en 2012 a través de las pantallas de Canal 13. Michelle Carvalho ingresó para contarle a «Joche» que le había sido infiel fuera del reality, justo cuando al argentino se le vinculaba a la modelo chilena, Dominique Gallego.

Sin embargo, este momento que hizo conocida a la brasileña en nuestro país, fue aclarado recientemente. Pues la chiquilla contó la firme a través del podcast mencionado anteriormente, asegurando que solo salió dos semanas con el cordobés. Y que, además, nunca pololeó con José Luis Bibbó fuera del reality.

Michelle Carvalho se confiesa sobre el recordado momento de Mundos Opuestos

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente (los amigos de él) y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo'», relató Michelle Carvalho a través del podcast nacional.

Del mismo modo, la brasileña confesó que en ese momento no entendió muy bien la conversión de dinero. Esto ya que más adelante se dio cuenta de que la «gran suma» que le ofrecían eran solamente $300.000.

Por otro lado, Michelle Carvalho realizó una comparación entre Brasil y Chile, de como se realizan los realities. Pues la chiquilla contó que en el país vecino se graba las 24 horas del día. «Acá no, es como una teleserie, te graban todo, editan todo, ponen solo lo que ellos quieren, las partes mejores y eso va para la tele», explicó la brasileña, según consignó Corazón.

Con respecto a lo anterior, Carvalho se refirió a un momento que ocurrió cuando se incorporó a Mundos Opuestos. Este fue cuando la captaron mirando un vaso con jugo, que tenía una mosca rondando el objeto. La chiquilla recordó entre risas que esta situación la hicieron parecer como si estuviese triste pensando en el cordobés.

«La magia de la edición, es una teleserie, ellos eligen dependiendo de cómo uno se desenvuelve dentro, es lo que sacan, editan y ponen y te pueden transformar en otra persona», indicó Carvalho en el conocido podcast chileno.