«No me gusta tener arrugas»: Daniela Aránguiz se defiende tras subir fotito al natural

Recientemente, Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores, al compartir una postal sin ningún tipo de filtro ni maquillaje, junto a la que acompañó con un mensaje en la que habló de las consecuencias negativas que trae para muchos el exceso de usos de estos.

«Natural, desde que existen los filtros nos olvidamos como somos y no nos aceptamos, la inseguridad es el defecto más grande del ser humano y peor cuando nos hacen tener esa inseguridad apuntando nuestros defectos, eso no quiere decir que dejare de usar filtros jaja ¡me encantan!» escribió la chiquilla.

Pese a que recibió una serie de piropos y aplausos por lo guapa que luce al natural. De todos modos también le llegaron una serie de críticas, con muchos usuarios asegurando que no debería entregar estos mensajes, pues ella está llena de operaciones en el rostro.

La defensa de Daniela Aránguiz

Es en este contexto que a las pocas horas de compartir la publicación, Daniela Aránguiz debió salir nuevamente a defenderse a raíz de la gran cantidad de comentarios negativos que recibió en la foto.

«Voy a hacer este video por la última foto que puse en mi Instagram. Harta gente me dice ‘ay, es fácil con bótox, ácido hialurónico’…» comenzó señalando la ex chica Mekano.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó: «Una cosa son los filtros que ocupamos y otra cosa es cómo nos vemos a diario en el espejo, que son dos cosas diferentes. Obviamente que yo estoy de acuerdo, felicito y apruebo a la gente que quiere envejecer digna como dicen, que yo encuentro que es indigna, pero bueno».

De acuerdo a lo que comentó, ella se refería a las personas que no se sometieron a tratamientos estéticos, por lo que envejecieron naturalmente.

«Yo prefiero cuidarme. Y si puedo cuidarme, me voy a cuidar. Para mí el bótox, el ácido hialurónico, hacerse láser, es cuidarse y amarse. Yo me cuido, me amo» agregó Daniela Aránguiz.

Para cerrar, afirmó que para ella, estos tratamientos son cuidarse del envejecimiento. «No me gusta tener arrugas en la frente, voy a cumplir 37 años y me encanta verme bien (…) Mientras que yo puedo lo voy a seguir haciendo».