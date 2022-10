«Pero si a ti te perdonaron»: Coté López revela porqué no aguantaría una infidelidad

Coté López sigue más activa que nunca en sus redes sociales, interactuando con sus fieles seguidores que la apoyan en cada paso que da. Esto lo realiza mediante su cuenta de Instagram, donde usualmente abre la caja de preguntas para hablar con ellos.

En ese contexto, se dan momentos de distensión o como ocurrió recientemente, cuando cuestionaron una de sus respuestas. Pues a la empresaria chilena le preguntaron si perdonaría una infidelidad, y ella dijo que no, enumerando cada una de sus razones.

«Chuta no, antes de los niños lo habría hecho, pero ahora no», dijo Coté López junto con entregar sus argumentos, dejando bien clara su contestación.

«Él tiene que saber que afectaría a mis hijos; les daría ese ejemplo a mis hijas de que me pueden pasar a llevar; porque ya estamos maduros, uno sabe lo que hace, y no me lo merecería», enfatizó la también influencer en sus historias de Instagram.

El cuestionamiento a Coté López

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues otro internauta acudió a la caja de preguntas y planteó otra consulta al respeto. «Cote, pero si a ti te perdonaron una infidelidad. ¿Por qué tú no perdonarías una?», señaló el curioso usuario mediante la red social.

Del mismo modo que lo hizo anteriormente, Coté López no dudó en responder. «Respondo esta porque se repite: Las circunstancias son diferentes, como dije en la respuesta anterior. ‘Antes de los niños lo habría hecho'», dijo la empresaria de entrada, citándose a ella misma.

«Yo CONOCÍA a Luis hacía 3 meses, con 17 años y el perdón fue de AMBOS lados, no solo de él hacia mí», señaló Coté López junto con agregar: «… hoy somos un matrimonio maduro, consolidado y con hijos. Una familia», complementó.

Para finalizar su aclaración, volvió a repetir su respuesta y aseguró que Luis Jiménez tampoco lo haría.

«Pero sinceramente no lo veo algo posible, lo amo extremadamente demasiado y también siento que él me ama así. ¿Para qué arruinar todo?», cerró Coté López de forma tajante en su perfil.