Naya Fácil relata complejo momento personal: «Ya ni lágrimas me salen»

Naya Fácil ha recorrido un vaivén de emociones durante las últimas semanas, pero también ha logrado cosas importantes durante las últimas semanas. Sin embargo, esto último no pareció ayudar, ya que la misma influencer compartió un par de mensajes que confirmaron su difícil momento personal.

Es importante recordar que Naya Fácil durante las últimas semanas compró un departamento, un auto que después pintó rosado (la «Facilona) y estrenó su canción «The Most Easy». Aunque la influencer también ha pasado por situaciones complejas. Entre ellas, fue su adicción al «Tussi», el quiebre con su reciente pareja y su desaparición que preocupó a sus seguidores.

La gran pena de Naya Fácil

Fue a través de las historias de una de sus cuentas de Instagram, donde la influencer relató por lo que estaba pasando actualmente.

«Tengo mucha pena desde la tarde, siempre ando con mucho ánimo, pero a veces no sé si estoy haciendo las cosas bien, me cuestiono tanto todo», inició la chiquilla, tal como rescatar Corazón.

Junto con ello, Naya Fácil complementó: «Lo único que quiero es poder lograr mis sueños y yo más que nadie sé que para lograr algo grande hay que pasar por muchos obstáculos. Pero me siento tan decaída, tengo mucha pena, quisiera llorar, pero ya ni lágrimas me salen», dijo la voz de «Show Show».

Las barreras que impiden la estabilidad de la influencer

Pero esas no fueron sus únicas palabras, ya que Naya Fácil continuó detallando las inseguridades que está experimentando. En especial, con su cuerpo.

«Y aparte que me está pasando algo que nunca me había pasado, me siento muy baja de autoestima. Nunca ni en mi adolescencia me sentí así, siempre he sido muy segura de quien soy o como soy», dijo la influencer en su red social.

Además, la chiquilla también señaló: «Pero últimamente me da vergüenza hasta salir a la calle por como me vea, me siento mal de apariencia, tengo tanta pena. En qué momento perdí mi seguridad», añadió.

Del mismo modo, recordó lo que había pasado hace muy poco, cuando se mostró con un gorro y lentes, porque no se sentía segura de su aspecto. «… les dije que era porque no me había maquillado, pero era porque en verdad me sentía tan horrenda que no quería que me viera así», expresó la intérprete de «The Most Easy».

«Camino mal, tengo mala postura, no me sé vestir y más encima perdí mi figura. Tengo tanta pena, no sé por qué me siento así por primera vez en mi vida!», concluyó Naya Fácil a través de su perfil, en un momento de tristeza que quiso compartir con sus fieles seguidores.