Simón Oliveros tras empujar a manifestante que lo encaró: «Se creen dueños de la calle»

Este martes 18 de octubre se cumple un nuevo aniversario del estallido social en nuestro país. Hace exactamente tres años se llevó a cabo el momento histórico de Chile, y tanto las calles como los medios de comunicación lo saben muy bien.

Es por lo anterior que desde muy temprano, la cobertura y las manifestaciones comenzaron a llevarse a cabo en distintos puntos de la capital. Uno de ellos fue Mega, quien mediante su matinal, Mucho Gusto, y el periodista Simón Oliveros, fueron quienes llegaron al lugar de los hechos. Para ser más específicos, a Plaza Italia, el punto neurálgico de la capital.

«Son más los carabineros que los manifestantes que hay en este sector. La situación es de escaramuzas por parte de manifestantes que cortaron el tránsito. No es mayor el número de personas, pero sí han estado haciendo estas manifestaciones que tienen un cronograma», comenzó diciendo Oliveros en la transmisión en vivo del canal.

Sin embargo, el periodista comenzó a presentar problemas en la comunicación, según pudo rescatar Futuro. «¿Me escuchan?», consultó Oliveros a sus colegas del estudio de Mega.

La reacción de Simón Oliveros en vivo

«Sí, te escuchamos Simón», fue la respuesta desde el estudio, previo a que un manifestante se acercara de forma violenta al periodista en cámara, con el objetivo de encararlo. Una acción que es habitual contra los medios de comunicaciones, en el contexto de las distintas manifestaciones en Chile.

La respuesta del conocido comunicador no fue distinta a la del hombre que lo agredió, pues lo empujó de vuelta. «¡¿Qué le pasa a este caballero?! Cruza la calle, Simón, nosotros no tenemos que entrar en esos vínculos violentos. Sale de ahí», señaló José Antonio Neme, tratando de evitar que los problemas siguieran escalando.

«Hay un grupo de… no sé de qué llamarlos, pero me empujó y yo lo empujé de vuelta, porque tampoco vamos a aceptar que nos humillen acá en la calle. Se creen dueños de la calle y son grupos de agitadores, que no responden a una sensación», comentó Simón Oliveros, antes de conversar con otro manifestante que le pidió «mostrar la verdad».