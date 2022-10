Socios de la Parrilla: La «propuesta indecente» de Chiqui Aguayo a Jorge Zabaleta

La noche de este jueves 6 de octubre se llevará a cabo un nuevo capítulo de «Socios de la Parrilla». Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot recibirán a tres destacadas mujeres del ambiente artístico nacional, en el quincho más famoso de la televisión

Daniela «Chiqui» Aguayo, Josefina «Pepi» Velasco y Yazmín Vásquez serán las invitadas al espacio de entretención. Todas panelistas del programa «Juego textual», que se estrena este lunes 10 de octubre por las pantallas de Canal 13.

La «prueba» de las invitadas a Jorge Zabaleta

Entre medio de risas, se confesarán y hablarán sobre su vida personal y profesional, siempre en el estilo de los «Socios». Esto significa que habrá muchos juegos y la misma dosis de humor.

Es así como la periodista Yazmín Vásquez hablará sobre su nueva vida familiar en el sur de Chile. Mientras que Josefina Velasco comentará sus roles en diversas teleseries chilenas, y por su parte, «Chiqui» Aguayo recordará un complicado episodio que vivió cuando era niña.

Como adelanto de lo que se viene con «Juego textual”, las tres integrantes del nuevo espacio de Canal 13 entrevistarán, con un intenso cuestionario, a Jorge Zabaleta. Qué lo hace feliz o si ha tenido una relación con un hombre, serán algunas de las preguntas realizadas al ex protagonista de «Brujas», telenovela que este viernes finaliza su reemisión en REC TV.

En este lúdico contexto, «Chiqui» colocará en aprietos al actor, al invitarlo a “Juego textual”. Frente a la indecisión de Zabaleta y para asegurar la visita de Jorge al programa, que se estrena este lunes en horario prime, Aguayo le propondrá un «piquito» con la siguiente frase: «¿Podemos cerrar esto y nos vas a ver a ‘Juego textual’? No me digas nada… si me besas es un sí». Zabaleta cerrará la escena besando a la actriz, dejando la grande en el estudio.