Apuntó a MEO: El mensaje sin filtro de Karen Doggenweiler por caso de infidelidad

Un remezón más que grande sufrió la farándula después de la viralización del video de Cristián de la Fuente, besando a una joven en México. Es por eso que el tema ha sido pauta obligada en varios paneles de televisión, llegando al horario matinal.

Pues no solamente en los espacios de farándula se ha conversado la situación. Tal es el caso de Mucho Gusto, donde José Antonio Neme y Karen Doggenweiler (reciente incorporación de Mega), iniciaron un debate sobre el registro que encendió las redes. Incluso, la animadora llegó hasta a tocar su propio matrimonio con el político, Marco Enríquez-Ominami.

El cuestionamiento de Neme

A través del espacio matinal de Mega, fue José Antonio Neme que analizó en profundidad de la situación vivida por Cristián de la Fuente, tocando el tema de la fidelidad.

«Mira lo que te voy a decir: yo creo que hay una sobrevaloración de la fidelidad en estos momentos. ¿Pero qué es la fidelidad? ¿Tú realmente crees que, por ejemplo, el caso de Cristián de la Fuente, que perdón que lo ponga, que es infidelidad?», planteó el también locutor radial.

Del mismo modo, continuó con su análisis poniendo en duda la «etiqueta» de infidelidad, al analizar el polémico video del actor besando a una joven mexicana.

«Uno está en un país, otro en otro, un besito… Eso no implica que estés hipotecando el sentimiento po’, mujer», agregó Neme según rescató La Cuarta.

La advertencia de Karen Doggenweiler a MEO

Por su parte, la reciente incorporación de Mega y ex rostro de TVN, tomó las palabras de José Antonio Neme y procedió a explicar su punto de vista.

«No me cabe ninguna duda que no está enamorado de la persona con quien se da un beso, pero si yo creo que en el caso de las personas públicas es un doble dolor porque es escarnio público, es exhibición, es dolor para los hijos», expresó Karen Doggenweiler, junto con la acotación de Neme quien dijo que había «un tema de prudencia…».

Pero la cosa no queda ahí, pues para ir rematando el tema, la nueva figura de Mucho Gusto apuntó a su esposo y le envió un claro mensaje. «Marco, no lo hagas (ser infiel) porque jamás te perdonaré», señaló.

Del mismo modo, Karen Doggenweiler también manifestó lo que ella cree sobre su caso personal. «Yo creo que no me han sido infiel. Yo creo que no, nunca. Creo… Uno no puede decir eso con seguridad. Ahora es lo que yo creo. Yo creo que cuando se habla de infidelidad es que ya también la cosa está mala…», agregó la periodista sobre el tema.