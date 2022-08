José Antonio Neme revela crudo accidente que vivió con sus perros: «Fue terrible»

Uno de los casos policiales más comentados de la jornada fue el de un perro que atacó a un pequeño niño. Se trata de un bull terrier que mordió a un menor de edad de 1 año y cuatro meses en Puente Alto. Todo al mediodía del pasado lunes de Puente Alto.

Según información de Carabineros, el dueño del animal de 24 años era un ecuatoriano. A la vez se determinó que fue irresponsabilidad suya por no llevar a su can con correa. El pequeñín quedó con un trauma ocular en su ojo derecho, heridas en la cabeza y en su antebrazo. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Sótero del Río y se encuentra fuera de riesgo vital.

José Antonio Neme revela dura experiencia de violencia canina

Y fue precisamente con relación a este tema, que el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reveló un duro episodio que vivió no hace mucho.

«A mí me pasó una cosa, pero terrible. Mira, yo no lo había contado nunca, pero yo aprendí. Iba con los perros hace unos meses paseando, los tres con correa. Entonces ocurre que, no lo cuento de egocéntrico, porque la gente puede sacar lecciones. Llego a una esquina y los perros querían hacer pipí todos en el mismo lugar», partió comentando, según reportó FMDos.

«Y venía una familia con un perrito muy pequeño. Y yo estoy ordenando las correas y ellos aparecen. Pero en un segundo, la perra lo ve y corre. Probablemente despierta un sentimiento de caza. Y yo me tiro a tirar de agarrarla. Pero es un galgo, dio dos saltos y llegó a la esquina», agregó.

Luego reveló crudamente que su can: «toma al perro pequeño y lo mató. Estaba la familia, el matrimonio y los dos niños. Fue terrible, fue terrible. Dejé a los perros tirados en el antejardín del edificio, fui a buscar el auto y fuimos a la clínica más cercana para tratar de salvarlo«.

«Llegamos a la clínica, el hombre tiritaba, llegamos y el perrito ya estaba fallecido. Luego de eso, me reuní con la familia, los niños estaban muy choqueados. Bueno, les ofrecí todo, ayuda psicológica, indemnización económica, todo. Tengo que decir que es una familia maravillosa. Nos sentamos a conversar luego de lo que pasó. Yo era responsable ante la ley. Yo era moralmente responsable«, cerró José Antonio Neme.

Finalmente, el conductor se mudó del lugar y aseguró que nunca más sacaría a pasear a sus perros de la misma forma.