«Una diabla»: Ignacia Michelson la rompe en redes con osadas postales

Ignacia Michelson lleva semanas dejando la grande mediante su cuenta de Instagram con más de dos millones de seguidores. Y recientemente no fue la excepción, pues la chiquilla compartió una destapada fotito que subió la temperatura en su perfil personal.

La modelo compartió una fotito que siguió la pauta de las postales que vienen sacando suspiros hace rato. Esto ya que la «Nacha» se lució posando ante las cámaras con un diminuto bikini, que dejó a más de una persona boquiabierta en su red social.

Las osadas fotitos de Ignacia Michelson en redes

En la reciente postal de la chica Playboy, escribió una bajada de foto breve que bastó para enloquecer a los internautas que están atentos a cada unos de sus pasos.

«Madness is the new sanity (locura es la nueva sanidad)», expresó Ignacia Michelson en la fotito que se llenó de miles de reacciones positivas. Pues la reciente postal sumó más de 95 mil corazones, y solo un par de mensajes, debido a la limitación de comentarios que aplicó la ex chica reality.

«Que Ignacia más preciosa»; «Siempre tan hermosa y bella»; «qué preciosa pareces una barbie en esta»; «Muñeca»; «Ese look»; «diosa»; «Demasiado minaaaa»; «Una diabla»; «Bellísima»; «Siempre tan hermosa y bella»; «Eres increíble»; «Bombón», son solo algunos de los comentarios que se tomaron uno de los recientes registros de la «Nacha».

Cabe señalar que esta foto con el pequeño traje de baño, no es el único tipo de postales con las que se ha lucido Ignacia Michelson durante los últimos días.

Esto por el hecho de que la modelo ha compartido registros que han sorprendido a sus fieles seguidores, y en distintos contextos (en un jacuzzi, en la playa, posando en topless). A continuación te dejamos algunas de las fotos.