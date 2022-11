Aseguran que Tonka Tomicic y Carolina de Moras habrían tenido conflicto por «triángulo amoroso»

En «Socios de la Parrilla», Tonka Tomicic llegó como invitada, donde no dudó en hablar de todo con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot. Haciendo un repaso por su vida amorosa, personal y su larga carrera en el mundo de las comunicaciones.

Durante su participación, la animadora de Canal 13, sorprendió con varias revelaciones que no había hecho antes. Aunque sin duda, lo que más llamó la atención, es cuando se refirió a un desaire que habría vivido por parte de una colega a la que no nombró.

«Iba saliendo y la persona que nos presentó, iba con una persona al lado y yo dije ‘me va a pasar por alto, no me va a saludar y voy a quedar con la trompa estirada’. Tú cachas cuando alguien te va a saludar y cuando alguien te pasa por el aro (…) Estamos hablando de la tele, estaba viendo todo el mundo. Yo iba caminando y dije ‘no, esta mina me va a ca…’» comenzó relatando Tonka Tomicic.

Siguiendo por esta línea, la comunicadora aseguró que «Lo saludó a él y a mí no me estaba saludando… Avancé tres pasos, me crucé y la saludé», sorprendiendo a los animadores del espacio de conversación.

¿Es Carolina de Moras la animadora que tiene mala onda con Tonka Tomicic?

Obviamente que este tema no podía pasar de largo para los paneles de farándula. Así que en Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz aseguró que Tonka Tomicic estaba hablando de Carolina de Moras en su historia y que todo se habría tratado de un «triángulo amoroso».

«En el tiempo que yo estuve en Primer Plano, se hablaba de un triángulo amoroso. De allí se habría iniciado un conflicto. Dicen que el pololo le fue infiel a Tonka Tomicic con esta modelo (Carolina de Moras). No me acuerdo si lo dijimos en aire o no. Podría ser, lo que yo pienso que podría ser, sería Carola de Moras» afirmó.