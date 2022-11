Así reaccionó Daniela Aránguiz al mensaje de Jorge Valdivia

En varias ocasiones te hemos contado que la separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia ha sido sin duda la gran noticia de las últimas semanas. Pues en medio de una serie de rumores, la propia chiquilla salió a confirmar que habían puesto fin a su relación.

A raíz de esta situación, es que durante su participación en ‘Podemos Hablar’, recibió un sentido mensaje de ni más ni menos que del Mago, quien partió pidiéndole disculpas por todos los errores que ha cometido.

«Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa que no te lo merecías, y volver a decir que te amo mucho» comenzó diciendo el exfutbolista a Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida. Y lo repito, eres el amor de mi vida, la mujer más importante. Ojalá algún día me puedas escuchar y puedas escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón y te amo».

Para cerrar, Jorge Valdivia le mencionó que «si la vida, el amor, nos vuelve a juntar alguna vez, voy a ser o me vas hacer el hombre más feliz».

Daniela Aránguiz y su reacción al mensaje

Frente a estas palabras, Daniela Aránguiz no se quedó callada y respondió. «Jorge fue mi primer amor, me casé muy enamorada de él, muy chica. Yo me quería morir al lado de Jorge, y él lo sabe. Lo que más me dolió de esta ruptura fue el plan familiar, el sueño de poder cuidar a nuestros nietos juntos, el proyecto de familia».

Junto con esto, afirmó que le perdonó muchas cosas al histórico de La Roja, ya que quería que sus hijos estuvieran con su papá a su lado. «Para mi era muy importante porque yo no crecí con mi papá».

Mientras que al ser consultada sobre una posible reconciliación, Daniela Aránguiz afirmó: «Quien sabe, yo lo amo, yo no puedo dejar a una persona de la noche a la mañana. Es el amor de mi vida, mi primer amor, yo puedo decir que me casé enamorada y era mi sueño vivir con él todo nuestro proceso hasta que envejeciéramos juntos».

«Uno ama tanto que se olvida de amarse a sí misma y es el momento que necesito amarme, conocerme bien yo, valorarme y que me valoren como mujer. Yo soy una mujer la raj…, buena madre, buena esposa, nunca le falté el respeto» continuó.

Ya para cerrar, Daniela Aránguiz señaló que «Tengo un torbellino de emociones… quién sabe si el día de mañana la vida nos vuelva a encontrar». Además de hacer una clara reflexión. «Si yo perdonara a Jorge, sería la última vez».