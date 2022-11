EXCLUSIVO El «Mago» rompe el silencio: Jorge Valdivia responde a los dichos de Natthy Chilena

El nombre de Jorge Valdivia ha sido vinculado a diversos «cahuínes» durante las últimas semanas en el mundo del espectáculo chileno. Fue por eso que el histórico jugador de La Roja alzó la voz. Esto después de referirse a los rumores que inició la conocida escort chilena, Natthy Chilena.

Recordemos que la chiquilla dijo que tenía en su poder videos íntimos con el exfutbolista que supuestamente eran del año 2019. Incluso, la creadora de contenidos para adultos entregó detalles de cómo serían estos registros.

«Tengo videos grabados en mi departamento, en un auto, tengo videos también grabados en moteles, tengo videos también grabados en… no lo puedo creer, hasta en la calle po'», relató Natthy Chilena mediante una reciente transmisión en vivo.

Esta información fue abordada recientemente por el «Mago». El ex seleccionado nacional entregó su propia versión del tema, mediante un video al que tuvo acceso Radio Activa, AS y Corazón de forma exclusiva.

Jorge Valdivia desmiente las graves acusaciones de la escort chilena

«No quisiera hacer este video, no quisiera tener que hacerlo porque se trata de una mentira que me afecta, y la debo desmentir por mí y mi familia», comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

Asimismo, el «Mago» continuó entregando detalles de su versión de los hechos que se le acusan. «Sobre las declaraciones de una joven que se hace llamar Natthy Chilena, que no solo habla de un hecho que nunca ocurrió, sino que dañan a una familia, donde hay menores involucrados», señaló Jorge Valdivia.

Junto con lo anterior, el campeón de América se refirió a la magnitud de las declaraciones de Natthy Chilena. Las mismas que podrían ser respondidas con una acción legal.

«La situación es grave y estoy evaluando los pasos legales a seguir, porque una mentira así de grande no tiene por qué pasar desapercibida», agregó Jorge Valdivia sobre los supuestos videos que, según él, no hay ninguna posibilidad de que comprobar la existencia de los registros.

Igualmente, el ex volante de Colo Colo y otros clubes, realizó una especial invitación a los medios de comunicación al abordar este tipo de temas. «Me siento vulnerado e invito también a los medios a revisar sus criterios editoriales, antes de dar tribuna a una persona que además estaba en un estado, condiciones nada coherentes», indicó el «Mago» sobre la polémica con la conocida escort.